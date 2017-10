Propuneri de pariuri pentru derby-ul etapei în Liga 1 şi pentru meciurile din Serie A

Sâmbătă avem derby-ul AC Milan vs Juventus, iar duminică ne delectăm după amiază cu Sampdoria vs Chievo şi seara cu meciul etapei din Liga 1: CS U Craiova vs FCSB. Avem avancronicile şi predicţiile cunoscătorilor, dar şi indicaţii cu privire la casele de pariuri sportive online de top la care găsim cele mai valoroase cote pentru aceste partide şi nu numai!

AC Milan vs Juventus





Zilele lui Vincenzo Montella la cârma lui AC Milan par a fi numărate, după ce fostul tehnician al Florentinei s-a contrazis în mod public cu directorul sportiv al clubului, Massimiliano Mirabelli. În plus, nici rezultatele echipei din acest sezon nu se ridică la nivelul investiţiilor şi al aşteptărilor. Chiar dacă s-au impus cu scorul de 1-4 în ultimul meci, în deplasarea de la Verona, Suso şi colegii săi nu traversează o formă deloc bună. După cele două înfrângeri suferite în faţa celor de la AS Roma şi Inter, Milan a remizat cu scor alb următoarele două partide, iar apoi a venit succesul din week-end-ul trecut. Una peste alta, pare că şi vestiarul este într-o oarecare măsură divizat, lucru care nu va ajuta echipa să progreseze.

Despre Juventus nu sunt prea multe de spus. Finalista Ligii Campionilor din 2017 a suferit o înfrângere pe teren propriu, în faţa celor de la Lazio, în urmă cu 3 etape, însă Higuain şi colegii săi au marcat nu mai puţin de 12 goluri în ultimele 3 partide oficiale. Între cele două echipe există o diferenţă mare de valoare, dar şi de moral, fapt pentru care putem încerca următorul pronostic: Victorie Juventus @ 1.9 la Betfair – Încearcă pariul aici!

Totodată, ţinând cont de faptul că milanezii nu au marcat nici un gol în ultimele 3 meciuri jucate pe San Siro, am putea încerca şi pronosticul: Juventus -1 (Handicap Asiatic) @ 2.80 la Unibet – Încearcă pariul aici!

Sampdoria vs Chievo

Chiar dacă genovezii au 3 victorii şi două înfrângeri în ultimele 4 etape de Serie A, Sampdoria a câştigat toate cele 5 partide oficiale jucate în faţa propriilor suporteri în prezenta stagiune. Veteranul Quagliarella şi colegii săi par să fie de neoprit în meciurile de acasă, având un golaveraj de 12-2 în cele 4 partide de campionat disputate pe Stadio Luigi Ferraris. În ultimul meci, pierdut pe terenul interului cu scorul de 3-2, elevii lui Marco Giampaolo au avut o revenire spectaculoasă în repriza secundă, după ce fuseseră conduşi cu 3-0 la pauză, având ocazia chiar să salveze un punct, însă nu a fost să fie aşa.

Chievo are cu numai două puncte mai puţin în clasamentul din Serie A, însă jocul elevilor lui Rolando Maran nu pare să se ridice la nivelul celor de la Sampdoria. Interesant este că echipa din Verona a avut un parcurs mai bun în deplasare până în acest moment. Cu toate acestea, golaverajul negativ (13-15) din campionat ne indică faptul că Valter Birsa şi compania nu se descurcă extraordinar în acest an. Chievo merge la Genova după ce tocmai a înregistrat o înfrângere usturătoare din partea milanului, 1-4.

Orice alt rezultat în afară de victoria gazdelor ar reprezenta o surpriză uriaşă în contextul actual: Victorie Sampdoria @ 1.90 la Betano – Încearcă pariul aici!

CS U Craiova vs FCSB

Sâmbătă seară începând cu orele 20:45 vom avea spectacol garantat, chiar dacă oltenii nu vor putea să inaugureze noua arenă cu ocazia acestui meci special, care va avea loc la fix 50 de ani de la lansarea vechiului stadion „Ion Oblemenco”, întrucât se întâlnesc cele mai în formă două echipe din campionat. 32 de puncte au ambele formaţii, care-şi împart în acest moment poziţia secundă în clasamentul Ligii 1.

Craiova a fost învinsă numai de CFR Cluj în prezenta stagiune, în timp ce roş-albaştrii s-au predat numai în faţa campioanei en-titre, FC Viitorul. Chiar dacă au un golaveraj mai slab decât adversarii lor, elevii lui Devis Mangia se pot lăuda cu performanţa de a fi marcat cel puţin un gol în fiecare meci din acest sezon de Liga 1.





De cealaltă parte avem FCSB-ul, care merge la Turnu Severin după ce a marcat nu mai puţin de 15 goluri în ultimele 3 partide. Chiar dacă Sănătatea Cluj şi Poli Timişoara au fost adversari foarte slabi, nu putem să neglijăm victoria elevilor lui Nicolae Dică din Israel, pe terenul lui Hapoel Beer Sheva, care practic i-a dus pe stelişti cu un picior în primăvara europeană.

Este clar că partida va fi una strânsă şi echilibrată, însă ne aşteptăm ca cei doi antrenori să le ceară fotbaliştilor să fie în primul rând precauţi: X la pauză @ 1.85 la Sportingbet – Încearcă pariul aici!

Parcă nu putem concepe un astfel de meci fără să vedem goluri de ambele părţi: Ambele echipe înscriu @ 2.15 la Netbet – Încearcă pariul aici!

