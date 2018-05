Primele declaraţii după finalul Cupei României. Pelici: Prin ce am arătat azi cred că am câştigat respectul întregii ţări

Preşedintele CSU Craiova, Marcel Popescu, a relatat că echipa sa a demonstrat că este cea mai iubită din provincie, subliniind că avea nevoie de un trofeu, după ascensiunea din ultimii ani şi faptul că joace meciurile de pe teren propriu cu casa închisă.

„Este cea mai frumoasă finală de Cupă din ultimii 10-15 ani. Universitatea Craiova a demonstrat că este cel mai iubit club din provincie. Ascensiunea Universităţii, faptul că se joacă cu casa închisă, ne trebuia un trofeu. Acesta ne obligă şi ne dă dreptul la mult mai multe. Dacă reuşim accederea în grupele Ligii Europa, ar fi o performanţă şi mai mare", a declarat Marcel Popescu la Digisport.

Mangia: Sunt foarte fericit. Este un miracol ceea ce se întâmplă în sport, să câştigi un trofeu de la primul sezon

Antrenorul echipei AFC Hermannstadt, Alexandru Pelici, a declarat că jucătorii săi au dat totul la finala Cupei României cu CS Universitatea Craiova, apreciind că prin tot ce a arătat, formaţia sa a câştigat respectul întregii ţări.

„Felicit jucătorii pentru tot ce au realizat în acest an, am reuşit să ne îndeplinim obiectivul principal, să promovăm în Liga I. Felicit Craiova, noi am venit încrezători, să muncim pentru fiecare minge şi am încercat să punem probleme Craiovei şi chiar am reuşit până la 1-0. Din păcate nu am avut concentrarea necesară să marcăm. Apoi Craiova a speculat fiecare greşeală a noastră. Le mulţumim fanilor că au fost alături de noi. Jucătorii au încercat să le ofere mai mult, dar nu au reuşit, băieţii au dat tot. Sunt diferite sentimentele care mă încearcă acum, cel mai mult îmi dă încredere că dacă vom evita greşelile, vom reuşi să ne prezentăm onorabil în Liga I şi nu vom fi o echipă meteorică. Cred că am fi reuşit mai multe dacă marcam la 1-0, Craiovei nu i-ar fi fost aşa uşor, dar sunt siguri că băieţii au dat tot. Trebuie să întărim puţin lotul pentru Liga I. Prin ce am arătat în campionat am câştigat respectul sibienilor şi prin ce am arătat azi cred că am câştigat respectul ţării, pentru că nu trebuie să uităm că noi suntem totuşi echipa din Liga II", a declarat Pelici în conferinţa de presă de după finala Cupei României.