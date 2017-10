Prima declaraţie a Simonei Halep după ce a învins-o clar pe Caroline Garcia. Care este lucrul pe care l-a remarcat ea

Halep s-a impus clar cu 6-4, 6-2 şi, cel puţin în setul al doilea, a dat senzaţia că este mult peste adversara ei. Iar unul dintre lucrurile care au funcţionat bine şi azi a fost serviciul ei. Fapt remarcat de Simona chiar la prima declaraţie, cea făcută pe terenul de joc.”E prima oară când vin aici din postura de numărul unu mondial. E un semn bun că am câştigat primul meci. Am scăpat de presiune. Sper să joc mai bine. Am lucrat foarte mult după US Open la serviciu. Am servit foarte bine şi asta m-a ajutat să câştig meciul”, a spus Simona, care a adaăugat: ”A fost un meci de înaltă calitate. Nu e uşor să joci impotriva. Am jucat poate cel mai bun tenis al meu. Am avut meciul de la Toronto în cap, chiar dacă m-a învins la Beijing. Mă simt bine aici, la Singapore. Vă mulţumesc tuturor că aţi venit”

Halep va juca miercuri înmpotriva învingătoarei dintre Elina Svitolina şi Caroline Wozniacki, meci care are loc azi.

