Prima declaraţie a Simonei Halep după ce a fost eliminată de numărul 52 WTA. Pe ce a dat vina jucătoarea noastră

Jocul Simonei n-a avut consistenţa dorită şi a dat posibilitatea Siniakovei să îşi pună în valoare atu-urile. Cehoaica a fost mai bună, iar Halep a recunoscut acest lucru.

"Cred că ea a jucat foarte bine, e o jucătoare puternică, nu am mai evoluat împotriva ei. A lovit cu putere, a servit bine şi a meritat să câştige azi. Mie nu mi-a mers jocul, nu am simţit jocul, dar nu e o scuză asta. Ea a reuşit să fie mai puternică pe teren şi de aceea a câştigat. A fost cald, dar nu foarte tare şi eram deja obişnuită cu căldura.Am fost puţin obosită pentru că este abia al doilea meci al anului şi nu mi-am intrat încă în ritm. Vin după o pauză de două luni şi e normal să am dificultăţi în a juca meciuri. Mă bucur de fiecare dată când vin la Shenzhen, sper să o fac şi la anul, dar cu alte rezultate", a declarat Halep, la conferinţa de presă, conform news.ro.

