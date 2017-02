Prima declaraţie a lui Lucian Bute după ce a fost făcut KO. Ce crede boxerul român despre această nouă înfrângere

Lucian Bute a admis că adversarul a fost mai bun, dar nu coinsideră că a fost cea mai urâtă înfrângere din cariera lui.

"Consider că am fost în meci. Mă simţeam foarte confortabil şi am lăsat mâinile să plece, însă el m-a surprins cu dreapta sa. Astfel de lucruri se pot întâmpla în lumea boxului. Toate înfrângerile fac rău şi nu pot spune că aceasta a fost cea mai dură pe care am suferit-o. Am acum nevoie însă de o pauză", a mai spus boxerul român, care a ţinut să-l felicite, totodată, pe columbian pentru victoria sa.

32 de victorii la profesionişti are Lucian Bute. El a suferit înfrângeri şi are în palmares şi o remiză