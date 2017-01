Povestea lui Sandu Boc, „craiul“ fotbalului românesc. Cum a reuşit s-o seducă pe nepoata Şahului Iranului

Fără doar şi poate cele mai importante meciuri din cariera lui au fost cele cu Liverpool, din perioada în care evolua la Petrolul, echipă cu care a câştigat titlul în 1966. În tur, englezii au câştigat cu 2-0, iar în retur ploieştenii s-au impus cu 3-1. În meciul de baraj, de la Bruxelles, Liverpool a câştigat însă cu 2-0 şi a eliminat Petrolul.

După titlul cu ploieştenii, Boc a mai cucerit o Cupă cu Rapid Bucureşti şi un titlu cu Universitatea Craiova, dar cariera lui de fotbalist a fost întreruptă tocmai în momentul de vârf. Pe când juca la Dinamo Bucureşti şi devenise şi titular la naţionala României, evoluând în mai toate meciurile din preliminariile pentru Campionatului Mondial din Mexic 1970, Boc a fost arestat. Era în 1969, iar motivul – acelaşi care l-a urmărit toată viaţa: femeile. Fundaşul a avut o aventură cu soţia lui Vasile Patilineţ, unul dintre apropiaţii lui Nicolae Ceauşescu, mare specialist în confecţionarea de dosare politice. „Când Patilineţ a aflat, m-a pus să înfund puşcăria!”, a zis fostul „vice” de la LPF.

„M-au îmbrăcat în haine vărgate şi m-au aruncat în cea mai dură în­chisoare din România, Po­li­color, unde erau cei mai mari criminali. Stă­team într-o cameră cu 80 de paturi şi peste 300 de persoane. Ploş­­ni­ţele circulau prin pat cu su­tele, era o mizerie incredibilă. Noroc cu Cornel Dinu, care risca mult aducându-mi bani, mâncare şi altele. Pentru că nu îl lăsau să intre, el venea prin spate, de pe cîmp, intra prin po­rumb şi ajungea la mine”, a povestit fostul internaţional acum ceva vreme. Boc a fost eliberat în 1971, astfel că a ratat Mondialul din Mexic, acesta fiind şi cel mai mare regret al său. Dar Sandu rămâne în istoria fotbalului nostru nu atât prin prisma performanţelor, cât a faptului că e recunoscut şi azi ca fiind cel mai mare cuceritor dintre jucătorii români. „Încă din primul an în care am evoluat cu Petrolul eram invidiat pentru că mă căutau fetele. Primeam la club câte 15-20 de scrisori în fiecare zi. Îmi ziceau că vor să iasă cu mine în oraş, că vor să se căsătorească, să mă cunoască sau doar să aibă o aventură de o noapte”, a mărturisit Boc. Azi, nici măcar el nu mai ştie câte femei a iubit, mai ales dintre cele celebre. Cea mai mare cucerire a lui Alexandru Boc e fără îndoială Salomeea Djanhanghir, nimeni alta decât nepoata ultimului Şah al Iranului, Mohamed Reza Pahlavi. S-au cunoscut în timpul unui turneu pe care el îl efectua cu Dinamo la Teheran.

„Eram la piscină cu Pîrcălab. Două fete pe marginea cealaltă a bazinului. Pîrcălab credea că se uitau la el, dar i-am zis să ne aruncăm în apă, să o luăm în direcţii opuse şi cînd ieşim, vedem la cine se uită ele. Alesul am fost eu şi m-am dus la bruneta aceea superbă şi am intrat cu ea în vorbă. Era Salomeea. Ne-am îndrăgostit lulea unul de celălalt şi a rămas că mă întorc să ne logodim. România şi Iran erau înfrăţite, mi se punea la dispoziţie linia telefonică a Ministerului de Interne de la Săftica pentru a vorbi în Iran”, a povestit Boc. Relaţia lor s-a sfârşit brusc după ce el a fost arestat. "M-am logodit cu ea la Teheran în sufrageria casei ei, care era cam cât o sală de sport, după care m-am întors la Bucureşti şi a urmat povestea cu securistul bătut în bar, am fost arestat şi am pierdut legătura. După ce am ieşit, am căutat-o şi ne-am dat întâlnire la Londra. Jucam eu un meci acolo împotriva lui West Bromwich Albion. M-am dus la adresa stabilită, hotărât să rămân în Anglia, dar Salomeea plecase în Iran. Dacă o găseam, fugeam definitiv", a mai povestit Boc.