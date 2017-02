Povestea unei împăcări: Daum s-a întâlnit cu Prunea, omul care l-a jignit grav. Lecţie de decenţă predată de neamţ

Cum de nu reacţionaţi la jigniri? De exemplu, Cornel Dinu a spus că sunteţi un fuhrer căruia i-a explodat o grenadă în faţă...

Sunt doar nişte discursuri emoţionale, fără nicio substanţă. Nu e nevoie să am vreo reacţie la ele. Dacă primesc critici care pot îmbunătăţi fotbalul românesc, atunci sunt deschis şi le voi asculta. Dar când vine vorba de astfel de atacuri emoţionale, îmi pare rău, nu sunt un câine în faţa căruia să ţii un bâţ, iar eu să sar peste. Aşa am fost toată viaţa mea. Trebuie să-ţi controlezi emoţiile şi reacţiile. Dacă vrei să fii respectat, trebuie să respecţi. Dacă cineva mă jigneşte şi eu reacţionez la fel, atunci sunt ca el. Eu am venit aici ca să stabilesc legături, ca să dau o mână de ajutor, nu pentru certuri şi războaie. Oricum, cei mai mulţi înţeleg, treptat, că e nevoie să fim uniţi. Cel mai bun exemplu pentru mine e Prunea. El mereu mă ataca. Dar am lucrat împreună acum, în Antalya. Şi am făcut o treabă fantastică şi pot să spun că s-a şi născut o mică prietenie între noi.



După ce tot a spus Prunea despre dumneavoastră, l-aţi întâlnit în Antalya şi nu l-aţi întrebat de ce v-a atacat?

Nu. De ce să-l întreb? Oricum, de multe ori, mass-media a prezentat declaraţiile în mod greşit. E important ca media să fie în căutarea faptelor şi nu a reacţiilor emoţionale. Oricum, nu aveam de gând să-l întreb pe Prunea despre ce a zis acum câteva luni. Vorbim despre nişte declaraţii care s-au dus şi nimeni nu mai e interesat de ele.



Credeţi că viitorul dumneavoastră la echipa naţională depinde de calificarea la Cupa Mondială sau vă vedeţi rămânănd aici şi dacă naţionala nu se califică?

Avem un contract care e legat de calificarea la Cupa Mondială. E o federaţie onestă care n-a vrut să facă un contract pe patru, cinci ani, ceea ce nici eu nu vreau. Eu vreau să obţin cele mai bune rezultate în timp ce implementez procesul de a construi o nouă structură. În afară de această campanie de calificare, trebuie să văd dacă această colaborare mai are sens pentru mine şi pentru România. Chiar dacă acum îmi pui în faţă un contract pe patru sau pe cinci ani, eu nu l-aş semna. Eu n-am nevoie de un contract pe termen lung, am nevoie de o gândire pe termen lung. Dacă nu se va întâmpla nimic neprevăzut, voi fi aici până la finalul anului, ceea ce e o perioadă lungă pentru a obţine rezultate bune. Apoi, putem vedea cum vom continua. Dar nu mai vreau să trec prin ce am trecut, atunci când am fost numit. Ca să rămân peste contractul actual, trebuie să fiu dorit de Liga Profesionistă de Fotbal, de majoritatea preşedinţilor de cluburi. Nu m-ar deranja dacă nu mă vor unul sau doi preşedinţi (râde). Majoritatea e foarte importantă pentru mine. Vom vedea ce va fi. Eu sunt deschis şi motivat să lucrez aici. Pe termen scurt însă, hai să vedem performanţa echipei contra Danemarcei.

Nu putem câştiga preliminariile cu o echipă de Under 21 sau Under 23. Trebuie să facem o combinaţie între experienţă şi tinereţe prin care să le transmitem şi un mesaj fotbaliştilor tineri din România: vedeţi că dacă vă veţi folosi talentul, dacă veţi munci cu disciplină şi cu voinţă, puteţi ajunge la echipa naţională.



Trebuie să uităm şi spre jucătorii cu experienţă, precum Tătăruşanu, Chiricheş, Stanciu sau Stancu. Nu poţi să le spun, pur şi simplu, că nu mai am nevoie de voi, mai ales că nici nu am pe alţii mai buni. Ei sunt nişte jucători foarte importanţi pentru viitorul imediat al fotbalului românesc.