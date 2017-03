Pictorial sexy cu Alexandra Ianculescu, speranţa României la patinaj viteză

Alexandra Ianculescu are 25 de ani şi stă în Canada din 2001. După o perioadă în care a patinat sub steagul frunzei de arţar, sportiva a ales să concureze din nou pentru România.

Alexandra Ianculescu este recordmena României pe distanţa de 500 de metri şi a participat în weekendul trecut la Campionatul Mondial de patinaj viteză de la Caglary, în cele două probe de sprint – 500 şi 1000 de metri. A fost ultima dintre cele mai bune 28 de competitoare ale lumii, însă timpii scoşi de ea au fost mult mai slabi decât recordurile personale ale sportivei. „Performanţele din ultimul timp nu doar că m-au dezamăgit, dar m-au făcut să mă întreb: <De ce mai patinez eu?> În 30 de secunde îmi revin şi îmi răspund singură: pentru a merge la Olimpiada de iarnă din 2018“. Într-adevăr, Alexandra are şanse reale de a ajunge la PyeonChang, în Coreea de Sud, şi chiar şi-a propus un podium olimpic la 500 de metri, însă pentru asta are nevoie să mai „găsească“ două secunde într-un sport în care totul trebuie să fie la înălţime, de la pregătire la echipament.

Stă în Canada din 2001

Alexandra s-a născut în 1991 la Sibiu şi de la doi ani mama sa Sandra i-a pus patinele în picioare. A practicat în paralel şi tenisul, însă în 2001, când familia s-a mutat în Canada, la Toronto, patinajul a fost alegerea firească . A reprezentat România la Mondialul de juniori din 2008, după care şi-a lăsat familia la Toronto şi s-a mutat de una singură la Calgary, aproape de ovalul unde se pregăteşte lotul naţional al Canadei. A fost inclusă în echipa naţională nord-americană şi a avut câteva rezultate remarcabile, în special în sezonul 2013-2014.

Federaţia i-a întors spatele

Din vara anului trecut, ea s-a alăturat din nou echipei României, fiindu-i promis sprijinul total din partea federaţiei de patinaj. Într-o postare pe blog de anul acesta, Alexandra mărturiseşte că n-a avut parte nici pe departe de suportul promis, vorbind chiar de absenţa totală a acestui ajutor. De când s-a întors sub tricolor, Alexandra a participat la cinci concursuri: Harbin (China), Nagano (Japonia), Heerenveen (Olanda), Berlin (Germania), această ultimă competiţie asigurându-i calificarea la Mondialul de sprint de la Caglary.

Pictorial senzual

La fel ca şi alte sportive celebre din Canada, Alexandra Ianculescu a pozat pentru Sportsnet.ca, pictoriale incluse sub categoria „Frumuseţea sportului“. Alexandrei îi place să cânte la chitară, este mare fan Aerosmith şi Rolling Stones, şi-ar dori să scoată o carte de reţete după Jocurile Olimpice de iarnă şi este de asemenea pasionată de pictură şi de design vestimentar.