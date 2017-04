„Parcă mi-a luat unul lumânarea şi mi-a pus-o invers!“ Mărturisirea unui internaţional român care trece printr-o perioadă de coşmar

"Am avut un penalty rapid, apoi am gafat eu şi s-a făcut repede 2-0, nu am mai reuşit să ne revenim. Am avut şi noi ocazii, nu am reuşit să înscriem... Ne pare rău. Vreau să cer scuze echipei, că e al doilea meci în care... Nu ştiu ce se întâmplă, nu-mi stă în caracter şi nu mi s-a întâmplat până acum în carieră să greşesc aşa. Parcă mi-a luat unul lumânarea şi mi-a pus-o invers. Nu am fost afectat de speculaţiile din această săptămână, e plin de oameni de acest gen. Pot să spună ce doresc dânşii. M-a afectat că mi-am dat autogol, nu că vorbesc unii şi alţii numai tâmpenii. Nu mi-au reproşat colegii nimic, suntem o echipă şi ne ajutăm reciproc. Se întâmplă. Păcat că mi s-a înt mie, de obicei nu mi se întâmplă", a declarat Cristian Săpunaru, la finalul meciului FCSB - Astra 3-0. Fundaşul Astrei a făcut erori grave şi la meciul cu Viitorul de acum câteva zile.