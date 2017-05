Oli e zeu la arabi! Performanţă fantastică pentru Cosmin Olăroiu, care a reuşit ceva unic în istoria fotbalului din Emirate

Oli e de şase ani în Emirate şi de patru ani la Al Ahli Dubai. Anul acesta n-a câştigat titlul naţional, dar acest lucru nu i-a ştirbit cu nimic valoarea.

Drept dovadă, românul a fost desemnat tehnicianul sezonului în Emirate. A treia oară în ultimii patru ani şi a patra oară în şase ani.

Olăroiu i-a învins în lupta pentru acest titlu pe Henk Ten Kate, antrenorul campioanei Al Jazira şi pe argentinianul Rodolfo Aruabarena, care a încheiat cu Al Wasl pe locul 2 în Emirate."E meritul jucătorilor mei. Mai am un an de contract cu Al Ahli, nu are rost să vorbim despre vreo posibilă plecare", a spus Olăroiu, în stafful căruia se regăsesc secunzii Cătălin Necula şi Gabriel Caramarin, antrenorul de portari Eugen Nae şi preparatorul fizic Ferdinando Hipoliti.

Palmaresul lui Oli la arabi

Al Hilal (Arabia Saudită)

Campion 2007-2008

Cupa Coroanei Prinţului: 2007-2008, 2008-2009



Al Sadd (Qatar)

Cupa Stelelor Qatarului 2010



Al Ain (Emiratele Arabe Unite)

Campion: 2011–12, 2012–13

Super Cupa: 2012

Al Ahli (Emiratele Arabe Unite)

Campion: 2013–14, 2015–16

Cupa Ligii: 2013–14, 2016–17

Super Cupa: 2013, 2014, 2016



În 2015, Al Ahli a jucat finala Ligii Campionilor Asiei: 0-0 şi 0-1 cu Guangzhou Evergrade