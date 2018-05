Nicolae Negru, de 20 de ani recordman naţional la semimaraton

Buzoianul este cel mai titrat alergător al distanţei care acoperă jumătate din distanţa maratonului, 7 din primele 10 performanţe româneşti, printre care şi recordul naţional (61.45- locul 22, Campionatul Mondial Kosice, 1997), aparţinând sportivului născut la Râmnicu Sărat (61.54 – Haga, 2000; 62.29 - Ivry sur Seine, 1999; 63.11 - Ivry sur Seine, 1996; 63.17 – Setubal, 2000; 63.22 - Saint Denis, 1995; 63.42 – Marrakech, 1996). Mai mult, sportivul născut pe 2 august 1972 a alergat în cariera sa de 8 ori sub 64 de minute şi este singurul român care a coborât sub 62 de minute pe această distanţă (de două ori chiar).





Recordul naţional, făcut la campionat mondial





Cu două luni înainte de Campionatul Mondial de Semimaraton de la Kosice, Slovacia, Nicolae Negru împlinise 25 de ani. Sportivul ajunsese la o maturitate în pregătire chiar dacă se confrunta cu mari probleme din partea clubului său. ”Era stres atunci, nu se dădeau banii pe salariu, nu veneau banii pentru vitaminizare, pentru încălţăminte şi echipament, tot timpul mai mult mă chinuiam pentru a avea ce e necesar. M-a durut şi mă doare şi acum că pentru clubul acela munceam şi nu primeam aproape nimic la schimb”, explică Negru situaţia în care se găsea în 1997. Norocul lui este că ajunsese la nişte curse în Franţa şi, prin managerul de acolo, a început să fie pregătit şi de un antrenor francez cu 2 luni înainte de concurs. La Campionatul Mondial, Negru era singurul băiat care participa din partea României, echipa feminină fiind completă (n.r. – cu Cristina Pomacu pe 2, Lidia Şimon pe 3 şi Nuţa Olaru pe 5, România termina prima pe echipe). ”În cursa aia puteam să termin şi pe locul 10, dar cred că am fost puţin obosit şi, în acelaşi timp, cred că am plecat puţin cam prea tare”, a conchis fostul atlet.





Se antrena ca un nebun





Nesusţinut aproape deloc, Nicolae Negru a reuşit performanţe greu de egalat în semimaratonul românesc antrenându-se foarte tare, aşa cum chiar singur ne spune, ca un animal. ”Eu trebuia să alerg sub o oră semimaratonul, dar ţinând cont de stresul în care eram, de oamenii cu care am lucrat, de condiţii, cred că mai mult decât ce am făcut eu nu se putea. Nu aveam medic, nu aveam nimic, masaj când eram la lot făceam din an în paşte, pentru că masorii făceau doar la cine aveau ei chef. Ajunsesem să mă antrenez singur”, explică Negru. Buzoianul se simţea foarte bine în pregătire la Piatra Arsă, dar şi mai bine la Băile Felix. ”Semimaratonul a fost o probă preferată a mea, dar mi-a plăcut şi crosul foarte mult. Alergarea este un sport care necesită o agresivitate folosită în sensul bun al cuvântului. Ca să poţi sta 30 de minute, o oră sau mai mult în efortul de cursă, trebuie să fii puternic psihic, nu numai fizic, altfel nu ai nicio şansă”, explică fostul sportiv care aduna lunar între 600 şi 800 de kilometri alergaţi. Cum arătau antrenamentele lui Negru? Ne spune chiar el: ”Făceam tempouri de 10 km destul e des, cel mai tare a fost undeva pe la 29m.27s, cu cele de la 30 de minute în sus deja mă jucam. Un exemplu, la Piatra Arsă (n.n. – la aprox. 2.000 m altitudine), pe pistă, făceam şi 10.000 m în 30 de minute, apoi pauză undeva la 4 minute, iar după un 5.000 de metri în 14.50”.





A început cu box, a ajuns la atletism





”În cartierul unde m-am născut eu oamenii erau destul de violenţi şi trebuia să înveţi să te lupţi, că de la mine din cartier până în centru de multe ori se întâmpla să iau bătaie”, ne spune Negru care a fost motivul pentru care s-a apucat de sport. ”Am început box cu fratele meu şi după aia l-am întâlnit pe Costel Stanciu, sensei de arte marţiale, că eu de fapt asta vream să fac. Tipul ăsta mi-a zis hai întâi să merg la un concurs de atletism şi apoi începem antrenamentele de arte marţiale. Şi m-am dus, la faza pe oraş, judeţ, apoi pe ţară, unde am ajuns pe locul 3, erau vreo 80 de inşi la start. Eu îi ziceam să începem cu artele marţiale, şi el mă tot trimitea la atletism. Am văzut că nu mă lua la ce vream, că mă păcălise, şi nu mai m-am dus la alergare. Deja mă gândeam să plec din ţară, să muncesc în construcţii. Pentru asta m-am dus la Liceul de Construcţii din Buzău ca să învăţ ceva şi să pot pleca afară”, povesteşte Negru. ”Cât eram la liceu, am încercat totuşi să revin la atletism, m-am dus la Buzău la club acolo şi am întrebat care e cel mai bun antrenor de atletism şi toţi mi-au zis de Ştefan Constantin. M-am dus la el şi mi-a zis să vin de luni. Când am ajuns acolo, nu era nimeni. M-am enervat că mă păcălise. Încep şcoala şi mă trezesc cu el la şcoală peste mine zicându-mi să mă duc să încep pregătirea. I-am zis că mă duc dar nu vream pentru că luasem ţeapă şi vream să mă răzbun. A insistat, eu tot îi ziceam că mă duc dar nu mă duceam. Asta până când profesorul de sport de la şcoală cu care vorbise m-a ameninţat că mă lasă corigent dacă nu mă duc. Aşa am început atletismul”, adaugă buzoianul.





A muncit 7 ani fără acte în construcţii, în SUA





Nicolae Negru a părăsit supărat România şi a ajuns în SUA, la aproape 30 de ani. ”Ajunsesem la concluzia că fac sport destul de bine şi nu am bani, nici casă, o garsonieră aveam doar, şi mi se părea bătaie de joc. M-am trezit la 29 de ani că mai toţi banii pe care îi câştigam îi băgam din nou în sport, că nu am aproape nimic, şi atunci am lăsat totul şi am decis să plec în SUA. Asta e realitatea”, explică fostul atlet de ce a ales calea exilului. ”Am muncit în America 7 ani fără acte, în construcţii, acum am firma mea, dar am suferit destul de mult. Greu aici, mai ales când nu lucrezi cu acte, cum am fost eu la început, când nu eşti plătit decât cu întârziere, când nimeni nu te ajută. Le-am dus totuşi uşor pe toate pentru că eram obişnuit cu munca dură din atletism, ce făcusem în sport era mult mai dur”, povesteşte Negru, acum cetăţean american.





Vechiul record a aparţinut lui Ion Avramescu





Un bun alergător de cros, olteanul Ion Avramescu a deţinut pentru un an recordul la semimaraton, după ce a îmbunătăţit o performanţă care aparţinea tot lui Nicolae Negru. Atletul din Târgu Jiu a alergat în ianuarie 1996, la Marrakech, în Maroc, 62 de minute şi 49 de secunde, tăind 33 de secunde din recordul făcut în 1995 de Negru la Saint Denis, în Franţa (63.22).





