Năstase dă de pământ cu englezii: „Sunt nişte cretini!“. Fostul lider ATP şi-a comentat excluderea de la Wimbledon

Căpitanul nejucător suspendat al României a luat foc, după ce a aflat ce au spus organizatorii de la Wimbledon, astăzi, într-o conferinţă de presă..

„Dar să trăiesc am voie? Am voie să mă duc la Londra, să intru în oraş? Să-i întrebaţi asta! Nici în Anglia poate că nu am voie să merg. Ce am făcut? Am omorât vreun om? Eu am o problemă cu ITF-ul. Până nu dă o decizie clară ITF-ul, Wimbledon-ul n-are de ce să aibă ceva cu mine. Luaţi-o cum vreţi, ca pe o răzbunare, or avea ceva cu românii...nu prea mă mai interesează. Dar dacă ei sunt atât de înguşti la minte, eu n-am ce să le fac. Ce legătură are Wimbledon-ul cu ceea ce am spus eu despre Serena şi cu meciul din România? Dacă făceam prost la Wimbledon, înţelegeam să fiu suspendat. Dar aşa, nu înţeleg“, a spus Năstase pentru prosport.ro.