Nadia face precizări importante despre trecut: „Am avut şi eu iubirile tinereţii...“

Revista "The One" a reuşit să-i smulgă Nadiei câteva declaraţii care privesc şi acest aspect, ea recunoscând că a fost îndrăgostită în tinereţe. Astfel, ea recunoaşte că deşi antrenamentele, concursurile şi goana după medalii ocupă tot timpul unui sportiv de performanţă, este loc şi de multă iubire: "Nu cred că îţi trebuie timp să te îndrăgosteşti sau să iubeşti. Iar când eşti şi tânăr, cum sunt majoritatea sportivilor, nu poţi să încetezi să iubeşti doar pentru că eşti sportiv. Prin urmare, şi eu am avut parte de iubirile tinereţii". Nadia Comăneci spune că cea mai importantă lecţie de viaţă a învăţat-o chiar în sala de gimnastică: "Sportul m-a învăţat că în orice competiţie poţi să şi pierzi, important e să te ridici, să vezi unde ai greşit, să continui să te pregăteşti şi să fii din ce în ce mai bun. Un eşec este o lecţie, o etapă a dezvoltării, un pas către succes".

Nadia Comăneci n-a recunoscut însă niciodată relaţiile cu Nicu Ceauşescu, Ştefan Bănică Jr., Gheorghiţă Geolgău sau Ion Dolănescu, care i-au fost atribuite în epocă.

