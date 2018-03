Momentele tensionate dintre Simona Halep şi antrenorii ei: „Bate din palmele alea, nu sta degeaba!“

Nu este prima dată când Simona Halep are o atitudine lipsită de eleganţă faţă de antrenorii ei. Lui Victor Ioniţă îi reproşa că nu bate din palme, iar Mlendea şi Fissette au fost concediaţi prin SMS.

Simona Halep a fost învinsă de japoneza Naomi Osaka, locul 44 WTA, în semifinalele de la Indian Wells. A fost 6-3, 6-0 pentru tenismena niponă, care a luat nouă jocuri la rând de la 3-3 în primul set, profitând de amorţeala Simonei Halep. A fost genul de meci pe care tenismena noastră părea că îşi doreşte să îl piardă şi să iasă cât mai repede pe uşa de ieşire. “Nu am fost pregătită şi am jucat greşit. Nu am simţit mingea deloc. Am jucat ok până la 4-3, dar apoi am ieşit din joc. Nu ştiu de ce. Mi-am pierdut concentrarea”, a încercat o explicaţie Simona.

La 6-3 şi 3-0 pentru Osaka, Halep a apelat la Darren Cahill, însă australianul s-a lovit de un zid al tăcerii din partea jucătoarei noastre. “Primele şapte game-uri au fost bune. Ai avut 3-3 si 30-0. Ce s-a întâmplat? Haide, ce s-a întâmplat?", a întrebat antrenorul. Dupa secunde bune în care Halep nu i-a răspuns, Cahill şi-a început analiza şi i-a explicat Simonei cum trebuie să joace.

Nu e prima oară la Indian Wells când Halep îl lasă pe Cahill să vorbească singur: în meciul contra Petrei Martici, ea s-a ridicat de pe scaun în timp ce australianul încă mai explica. Iar la o altă intervenţie, i-a răspuns atât de tăios, încât efectiv Cahill a plecat glonţ spre loja lui. Din păcate pentru Simona, ea nu înţelege cât de importante sunt sfaturile antrenorului australian, care au ajutat-o pe parcursul Indian Wells să depăşească două momente grele: cu Delohide, în turul al treilea, şi cu Qiang Wang în sferturile de finală. Se pare că Darren nu a pus totuşi la suflet aceste gesturi lipsite de eleganţă ale Simonei, iar echipa s-a regrupat la un restaurant înaintea turneului de la Miami.

“Bate din palmele alea, nu sta degeaba!”

Cam toate relaţiile dintre Simona şi antrenorii ei au fost cu năbădăi. Pe Andrei Mlendea l-a concediat prin SMS în dimineaţa finalei de la New Heaven din 2013, deşi antrenorul era la două camere de ea. În mod similar a procedat jucătoarea noastră şi cu Wim Fissette. Cel mai rău a căzut Victor Ioniţă, pe care Simona efectiv l-a umilit în timpul finalei de la Indian Wells 2015 cu Jelena Jankovici, pe care românca a câştigat-o. În setul decisiv, la 2-1 pentru ea, Halep l-a chemat la marginea terenului pe Ioniţă: "Asta vrei tu să fac eu? Mişto... Şi eu vreau să mă încurajaţi mai tare şi să ţipaţi pe acolo. Aştia de ţipă sunt doar ai ei. E greu, dar mă rog, e ok.. E în regulă", a venit replica nervoasă a Simonei. O săptămână mai târziu, Simona îi striga lui Ioniţă în timpul meciului cu Pennetta de la Miami: “Bate din palmele alea, nu sta degeaba!” .

Nici Cahill nu a scăpat de nervii Simonei. Anul trecut, la Miami, Halep i-a reproşat că dă din cap a nemulţumire atunci când greşeşte. De altfel, după turneul amintit cei doi au întrerupt o perioadă colaborarea.

Antrenorii Simonei Halep

Ioan Stan (junioare)

Firicel Tomai

Andrei Mlendea

Adrian Marcu

Wim Fissette

Victor Ioniţă

Darren Cahill



Se mută la Miami

Simona Halep va juca în această săptămână la Miami Open (20-21 martie), turneu de categoria Premier Mandatory, la fel de important ca Indian Wells. Ea va avea de azi 8.290 de puncte, cu 860 mai multe decât Caroline Wozniacki. Finala de la Indian Wells s-a jucat aseară, după închiderea ediţiei, între Naomi Osaka şi Daria Kasatkina.