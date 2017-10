Mihai Stoica: Miriuţă cred că la comisie ar trebui să explice declaraţia asta, dar cunoaştem destui paznici de noapte morţi ziua

„Nu ştiu, cred că la comisie ar trebui să explice declaraţia asta, dar cunoaştem destui paznici de noapte morţi ziua, aşa că nu ne facem prea mari probleme. Deocamdată să reuşească să îl bată pe Hagi, că tare mi-e teamă că vor avea un meci greu", a spus Stoica după meciul cu CSU Craiova, câştigat de FCSB cu scorul de 5-2.





Referitor la partida de la Drobeta Turnu Severin, el a spus că a fost şi un duel Dică - Mangia şi că FCSB a fost pe punctul de a începe „Turneul Campionilor" înscriind şase goluri. „Cel mai important este că se naşte un antrenor care va avea un cuvânt de spus în fotbalul românesc. A fost şi un duel Dică – Devis Mangia, unul dintre cei mai galonaţi antrenori care au ajuns vreodată în România. Meciul de astăzi a fost decis şi de banca tehnică. Nu ştiu dacă a contat mult primul gol, mai aveam un pic şi începeam turneul campionilor şi aici, dacă intra scăriţa lui Alibec, se făcea 6, primul set era terminat", a declarat Stoica.





Mihai Stoica a lăudat atitudinea lui Denis Alibec la partida cu CSU. "Alibec a intrat cu o atitudine excepţională şi a avut realizări. Deja Nicolae Dică are probleme destul de mari, gândiţi-vă doar ce mijlocaşi centrali are, Nedelcu, Ovidiu Popescu, Filip, Pintilii. Din fericire avem meciuri multe şi jucătorilor le va veni rândul să joace. A fost o evoluţie entuziasmantă pentru că am mai avut ocazii foarte multe. Golurile primite au fost din faze fixe şi cred că nu am suferit foarte mult deşi Universitatea Craiova are o dinamică extraordinară", a adăugat el.





Referitor la meciul de joi cu Hapoel Beer Sheva, din grupele Ligii Europa, Stoica a spus că vrea o victorie, deoarece pe FCSB o interesează şi punctele puse în joc şi coeficientul. „După această perioadă în care echipa demonstrează că poate aştept şi o afluenţă mare de spectatori în tribunele Arenei Naţionale, în ciuda orei (n.r. - 22.05)", a menţionat oficialul grupării bucureştene.





FCSB a învins, duminică, în deplasare, cu scorul de 5-2, echipa CSU Craiova, în etapa a XVI-a a Ligii I. Tot în etapa XVI, Dinamo va întâlni, luni, de la ora 20.45, pe teren propriu, echipa FC Viitorul.





Tehnicianul dinamovist Vasile Miriuţă a declarat, în conferinţa de presă dinaintea jocului cu Viitorul, că după părerea sa FCSB nu va câştiga titlul nici în acest sezon, după ce în play-off va avea rivale formaţii ca CSU Craiova, CFR Cluj şi Dinamo. „Trebuie să tăcem şi să răspundem pe teren (n.r. - ironiilor celor de la FCSB), să intrăm în play-off. Vom intra în play-off, şi noi, şi CFR şi Craiova şi nu va câştiga Steaua nici de data asta campionatul, asta vă garantăm. Aceste echipe vor juca contra Stelei. O să vedem cât de uşor le va fi în play-off să câştige campionatul", a spus Miriuţă.