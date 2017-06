Meciul Simonei Halep cu Ying-Ying Duan, de la Eastbourne, întrerupt din cauza ploii. Ce şanse ar fi să se reia astăzi

Simona Halep se simte încă afectată de ratarea trofeului la Roland Garros, în urma finalei pierdute în faţa sportivei letone Jelena Ostapenko. Înaintea meciului din turul doi de la Eastborune, ea le-a spus jurnaliştilor că o "omoară" gândul că nu a avut mai mult curaj să atace la mingile de break avute în setul al doilea, la scorul de 3-0 pentru ea."Sunt relaxată, sunt pregătită să încep din nou. Sunt încă tristă, dar e normal. Am încă, înainte să adorm, gânduri despre finală, dar e bine şi mă ţine concentrată. Gândul care mă apasă cel mai mult este că la set şi 3-0 puteam să iau ghemul acela, în care am avut atât de multe mingi de break. Acum mă gândesc că puteam să lovesc mingea, returul, serviciul al doilea, dar nu am făcut-o. De fapt, asta mă omoară. Cred că am făcut bine, dar acele retururi ar fi trebuit să le fructific. Acesta este singurul regret. Primele zile acasă au fost grele, nu m-am bucurat prea mult de ele. Apoi, în vacanţă, m-am relaxat. Am stat cu mine însămi, punându-mi gândurile în ordine. Am luat partea pozitivă: am avut un un sezon de zgură foarte bun, am câştigat multe meciuri împotriva unor jucătoare bune. Nu am de ce să mă plâng. Doar că data viitoare, dacă voi fi în aceeaşi situaţie, va trebui să fiu mai curajoasă", a declarat Halep.