Lucian Bute boxează mâine dimineaţă. Anunţul făcut de fostul campion mondial român în urmă cu puţin timp

Din păcate, meciul lui Lucian Bute nu va fi transmis de nicio televizune din România, anunţul fiind făcut chiar de sportiv pe contul său de facebook. "Cu profundă dezamăgire vă confirm că meciul meu nu a fost preluat de nicio televiziune din #Romania.

Am primit enorm de multe mesaje de la cei peste 700 de mii ce urmăriţi această pagină în care sunt întrebat unde se vede meciul meu cu Alvarez pentru Centura #WBC silver şi am sperat până în ultima zi că am să pot anunţa cine televizează in ţară dar nu a fost să fie. 😒

Vă asigur că nu preţul drepturilor a stat la baza deciziei televiziunilor de a nu transmite meciul meu.

Oricum energia voastră, a românilor este cu mine şi vă simt mereu aproape! Voi urca în ring în jur de 5:30 dimineaţă sâmbătă! ", a anunţat Bute.

Lucian Bute, care va împlini 37 de ani pe 28 februarie, a fost campion mondial la profesionişti, între 2007 şi 2012. El are 36 de meciuri, dintre care 32 de victorii, un egal şi 3 înfrângeri.