"La mine în ţară locul 1 mondial e mai important decât un Grand Slam!" Una dintre rivalele Simonei Halep vrea locul româncei

"Cu siguranta pentru mine obiectivul este să fiu pe primul loc in clasamentul WTA. In Ucraina, sa fii pe primul loc în lume este ceva mai mare decat a castiga un Grand Slam deoarece multa lume atunci te observă. Pentru lumea tenisului, sa castigi un Grand Slam este ceva mai important decat sa fii pe primul loc in clasamentul WTA, dar pentru oamenii care nu cunosc tenisul, primul loc iti aduce mai multa atentie", a spus Svitolina pentru Reuters, citată de ziare.com.

Contestatarii Simonei Halep spun că acest rezultat nu valorează prea mult în condiţiile în care Simona nu a câştigat niciu Grand Slam. Ucraineanca Elina Svitolina aruncă mănuşa şi spune că vrea să fie lider WTA, deoarece în Ucraina aceasta ar fi performanţa maximă.