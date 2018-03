Işalniţa găzduieşte al patrulea trial din programul "Performanţa are viitor"

Performanţa are viitor

Performanţa are Viitor, proiectul de scouting dezvoltat de

Federaţia Română de Fotbal şi Gillette, o marcă din portofoliul P&G, va ajunge duminică în Işalniţa,

judeţul Dolj.



„Mă bucură foarte mult că putem avea ocazia de a urmări la lucru tineri talentaţi dintr-o regiune pe care o cunosc foarte bine şi care a dat fotbalului românesc un număr mare de

jucători talentaţi. Mai sunt puţine luni până la finalul acestui sezon şi sunt sigur că vom avea un număr important de participanţi la preselecţia de la Işalniţa.”, a declarat Ion

Geolgău, Ambasador Performanţa are Viitor.



Pentru a putea fi înscrişi în selecţie, participanţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

* Vârstă între 10 şi 14 ani, împlinită până la data de 31 iulie 2017;

* Să fie însoţiţi de tutore sau părinte, acesta urmând să îşi dea acordul pentru participare, pe

baza căruia se face înscrierea.

Cei mai buni 11 jucători selectaţi se vor alătura echipei care în luna mai va merge la Centrul Naţional

de Fotbal de la Mogoşoaia pentru un stagiu de pregătire şi la Barcelona, pentru un antrenament la

faimoasa bază Ciutat Esportiva Joan Gamper a FC Barcelona. Tot atunci, echipa va avea ocazia să

vadă un meci al FC Barcelona din tribunele stadionului Nou Camp.

Actualul sezon al proiectului a debutat pe 20 august 2017, la Constanţa. Trialuri similare au fost

organizate şi la Putna (1 octombrie 2017) şi Râmnicu Sărat (28 octombrie 2017). Performanţa are Viitor se desfăşoară sub umbrela programului FRF Împreună suntem fotbal şi are loc în perioada august 2017 - mai 2018.

În primul sezon al Performanţa are Viitor, 2016 – 2017, Gillette şi Federaţia Română de Fotbal au

organizat preselecţii în Moldova Nouă (judeţul Caraş-Severin), Bascov (judeţul Argeş), Jucu (judeţul

Cluj) şi Pădureni (judeţul Vaslui).