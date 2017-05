Intervenţie decisivă a lui Darren Cahill în meciul Simonei Halep cu Laura Siegemund. Ce i-a spus australianul jucătoarei noastre într-un moment greu

Halep s-a impus cu 6-4, 6-4 şi a dezvăluit la final că antrenorul Darren Cahill a avut o intervenţie importantă în ecuaţia meciului, petrecută în setul al doilea.

"Mi-a zis să mă calmez şi să dau drumul la joc aşa cum am făcut-o până atunci. Am recepţionat, am ascultat şi am făcut cred destul de bine pasul spre 5-3. După aceea, a fost un game pe care ea l-a jucat bine.Cred că a fost o cădere, un moment mai greu, pe care cred eu l-am depăşit cu ajutorul lui Darren. Contra ei nu este uşor să joci, fiecare punct contează şi am reuşit să stau acolo concentrată, să pot să termin", a spus constănţeanca conform Digisport.

În turul următor, Simona Halep o va întâlni pe rusoaica Pavliucenkova, ocul 12 WTA.

