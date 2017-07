Halep la Wimbledon: Simona a oferit prima declaraţie după un meci slab. Românca vede partea plină a paharului

Simona Halep n-a rupt gura târgului în turul II de la Wimbledon, însă are scuza că, în continuare, se acomodează cu iarba, ea având doar cinci meciuri pe această suprafaţă în 2017.





Imediat după victoria cu Beatriz Haddad-Maia (Brazilia, 97 WTA), constănţeanca de 25 de ani a vorbit despre ce s-a întâmplat pe teren.





„Sunt foarte mulţumită de această calificare, mai ales că ea e o jucătoare puternică, cu un serviciu solid care îngreunează returul. Am tot încercat să o ţin departe. Fiecare meci e dificil şi nu poţi să ştii ce se va întâmpla. E bine să ai partide mai dificile la început, însă nici nu foarte dificile. Am început să mă simt mai bine pe iarbă. Am încredere că pot să leg mai multe victorii, inclusiv în meciuri mai grele“, a spus Halep.