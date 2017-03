Halep, schimbată radical: imagini surprinzătoare cu românca la conferinţa de presă. A explicat şi dialogul cu Cahill

„Vulcanul“ Simona Halep a erupt şi s-a şi stins pe parcursul meciului cu Johanna Konta din sferturile turneului de la Miami.

Ajunsă la conferinţa de presă, constănţeanca de 25 de ani a fost alt om, având un discurs echilibrat în care a explicat de ce a pierdut şi de ce l-a tratat urât pe antrenorul ei, Darren Cahill.

Ce a spus Halep?

*Am fost foarte aproape de a câştiga meciul, parcă eram la două puncte de a obţine victoria în tie-break, dar ea a jucat mai bine. E foarte puternică şi, cu siguranţă, a meritat să câştige astăzi. Dar sunt fericită şi recunoscătoare că am avut acest parcurs la acest turneu.

*Nu cred că faptul că ea e antrenată de Wim Fissette, fostul meu antrenor, a avut vreun impact asupra rezultatului. Eu chiar dominam meciul, la un moment dat. Am avut 5-4 în setul doi şi am servit pentru victorie, aşa că nu cred că vreun sfat al antrenorului a schimbat cursul partidei. Doar că am devenit puţin agitată şi mi-am pierdut încrederea. Asta şi pentru că eu nu prea am avut meciuri în acest sezon, iar ea a jucat mai des, aşa că are un ritm mai bun.

*Sunt OK. Ea e o adversară foarte dificilă, foarte puternică, aşa că e OK, a fost un meci bun.

*Aşa e, am avut o discuţie cu Darren în care m-am demoralizat puţin (râde). Aşa fac eu, de obicei. Sunt dură cu mine în timpul meciurilor, în timpul unui game. Chiar dacă vorbesc aşa, n-am nimic cu nimeni. Aşa e caracterul meu, sunt mai dură cu mine. Aş vrea să mă schimb pe viitor. Oricum, pot să spun că deja sunt mai bine în această privinţă decât înainte, dar voi continua să lucrez la asta.

*Sunt dezamăgită că am pierdut un meci pe care îl aveam în mână. Dar cu încrederea stau bine, iar jocul îmi merge bine. Doar că trebuie să fiu mai calmă în momentele importante. Şi am nevoie să joc mai des. Am nevoie de meciuri.

*Voi juca pe zgură, începând de mâine. Iubesc asta (zâmbeşte). Mă voi pregăti, mai întâi, pentru Fed Cup, iar apoi voi merge la Stuttgart. Program normal. Şi sunt foarte bucuroasă că n-am nicio problemă, nicio durere. E un lucru bun. Trebuie să muncesc din greu în fiecare zi ca să devin mai bună.

*Voi mai sta câteva zile la Miami ca să mă relaxez (zâmbeşte).

*E cam devrem să vorbesc despre îmbunătăţirile pe care trebuie să le fac pentru jocul meu pe zgură. Cam în mare însă, trebuie să fiu mai agresivă, să am iniţiativa. Astăzi, am făcut asta de câteva ori, dar când eram în avantaj n-am mai reuşit. Aşa că trebuie să lucrez la acest aspect şi totul va fi bine.

