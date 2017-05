Halep, încântată de jocul ei: explicaţiile Simonei după ce a ajuns în semifinalele turneului de la Madrid

Simona Halep are drum liber spre finala de la Madrid, pentru al doilea an consecutiv, după cum „Adevărul“ a explicat aici.

Până la partida cu Anastasija Sevastova (Letonia, 22 WTA), programată pentru vineri, ora 15.00 (Digi Sport 2), constănţeanca de 25 de ani a analizat victoria de joi pentru Digi Sport.

Ce a spus?

„N-am făcut nimic special, doar am rămas concentrată la ceea ce am de făcut. Am jucat foarte bine şi cred că am dominat-o pe tot terenul. Am vrut să iau mingea de sus şi să servesc cât mai bine. Am vrut să fiu concentrată doar la mine şi la atitudinea mea şi am făcut-o destul de bine. Nu mă gândesc la titlul de anul trecut, vreau doar să joc cel mai bun tenis al meu mâine, în semifinale, şi să dau totul pentru a câştiga“, a declarat Halep.