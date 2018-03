Halep, epuizată după un meci sufocant: „Am vrut să nu renunţ!“. Cum vede Simona următoarea partidă

Simona Halep a fost nevoită să stea peste două ore pe teren şi să câştige o confruntare de trei seturi pentru a merge în turul III la Miami.





După o victorie în care s-a chinuit în multe momente, liderul WTA a vorbit la Digi Sport, postul care transmite turneul de la Miami în România.





Ce a spus Halep?





*Am avut multe meciuri grele. Am vrut să rămân concentrată, să nu renunţ. Am luptat până la final şi asta e cel mai important pentru mine. E greu să joci împotriva unui asemenea adversar.





*Am încercat să stau bine pe picioare. A fost un meci nebun. A trebuit să rămân atentă la fiecare punct. A fost foarte greu.





*Cu Radwanska, în meciul următor, trebuie să fiu mai agresivă decât azi. Trebuie să găsesc unghiuri, să o ţin pe fundul terenului. Cam asta va fi tactica.