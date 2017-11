Halep, dezamăgită de modul în care e pusă la colţ după înfrângeri: „Noi, românii, reacţionăm un pic brutal“

Există o categorie de oameni care dau impresia că savurează fiecare eşec suferit de Simona Halep!





E suficient să parcurgi comentariile postate la articolele despre înfrângerile Simonei pentru a realiza că unii chiar se bucură, atunci când ea e eliminată de la turnee. Într-un interviu acordat Canal 33, Halep a fost întrebată ce părere are despre oamenii care o pun la zid, după eşecuri.





Ce a spus?





*Am ajuns la concluzia că noi, românii, reacţionăm un pic brutal, un pic negativ atunci când e vorba de un meci pierdut!





*Dar înţeleg şi criticile, e normal ca oamenii să-şi spună punctul de vedere, atunci când te urmăresc meci de meci. Nu am niciun fel de problemă, doar că, uneori, sunt foarte greu de digerat.





*Niciodată nu e uşor să primeşte critici, pentru că eu consider că nu le merit. M-a afectat asta, pentru că nimeni nu ştie ce a fost în interiorul problemelor mele. Dar am vrut să iau pozitivul din aceste critici şi am vrut să fiu mai bună, să lupt şi să demonstrez că nu sunt aşa cum spun ei.