Halep, aşa cum nu o ştiaţi: cum se duce la prima întâlnire, care e serialul ei preferat şi pe cine vrea să-l cheme la nunta ei

Simona Halep are câteva zile mai lejere până la Turneul Campioanelor (22-29 octombrie) şi se vede că a scăpat de o mare presiune, după ce a reuşit să ajungă pe locul 1 mondial, după patru şanse ratate în acest an.

Aflată în ţară, Simona a fost implicată în mai multe acţiuni de când a aterizat. Mai întâi, a susţinut chiar pe aeroport o conferinţă de presă, apoi a apărut într-o altă, alături de Ion Ţiriac pentru a vorbi despre problema legată de Arenele BNR. Acum, Halep a vorbit pentru Virgin Radio, într-un interviu simpatic.

Ce a spus?

Cum se simte o fată normală din grupul nostru să ştie că e numărul 1 mondial?

Simona Halep: Chiar dacă am fost de vreo trei ori foarte aproape de a deveni numărul 1 mondial, parcă tot nu-mi venea să cred. Dar sâmbătă pe teren (n.r. Turneul de la Beijing), când am strâns în braţe acel număr 1, atunci chiar am simţit că sunt numărul 1 mondial.

Ai reuşit să dormi în noaptea de după?

Nu prea (râde). De asta nici n-am făcut treabă în finală, dar e normal şi mi-am acceptat această stare.

Dimineaţa te trezeşti greu? Dai snooze-uri?

Nu dau. Mă trezesc imediat şi chiar mă ridic din pat. Nu-mi place să dorm mult dimineaţa şi cu programul m-am obişnuit pe la 7 – 7.30 – 8 maxim mă trezesc.

Dar atunci când te trezeşti nu arunci primul ochi pe Facebook?

Nu pe Facebook, pe Instagram. Am şi Facebook, dar nu-l folosesc mai deloc. Twitter n-am pe telefon. Instagram folosesc. Chiar postez des. Şi am un joc, se numeşte Fix. E interesant, dar numai când mă plictisesc. Atunci când sunt în aeroport.

Eşti în grupuri pe WhatsApp?

Am un grup cu echipa mea. Cu cei cu care lucrez zilnic. Trebuie să comunicăm între noi să ştim ceea ce facem. În rest, n-am. Vorbesc individual cu toate persoanele. Primesc foarte multe poze haioase.

Şi de multe ori cu tine?

Şi cu mine, da. Sunt foate OK şi chiar mă amuză de multe ori.

Ai urmărit vreun vlogger sau conţinut pe YouTube?

Nu. Nici nu mă uit la seriale. Urmăresc doar un serial turcesc, care mă deconectează, mă scoate din ale mele şi îmi place să mă uit. Dar nu sunt la zi cu ele. Mă uit când am timp. Se numeşte „Mireasă din Istambul“, dar nu e la telvizor.

Dacă ar fi să te măriţi, pe cine ai chema la nunta ta să cânte?

Andrea Bocelli. L-am întâlnit recent. Am făcut o poză cu el şi chiar am fost emoţionată. Nicodată n-am fost aşa de emoţionată întâlnind pe cineva.

Cât stai în faţa dulapului să-ţi alegi hainele atunci când ieşi undeva?

Am progresat foarte mult. Aveam cam 45 de minute. Nu mă hotăram cu ce să mă îmbrac. Când puneam ceva pe mine, voiam altceva. Acum doar mă gândesc şi mă îmbrac direct.

Prima întâlnire: pantaloni sau fustă?

Pantaloni. N-am fost niciodată în fustă la o întâlnire.

La o petrecere, eşti omul care dansează foarte mult sau cel care stă de vorbă cu toată lumea?

Dansez foarte mult, dar la petreceri private. În club, dacă merg, nu dansez foarte mult.

Reverul lui Federer sau deplasarea pe teren a lui Nadal?

Reverul lui Federer cum a progresat el în ultimul timp. Pentru că la deplasare cred că mă descurc.