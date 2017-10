Florin Mergea renunţă din nou la Cupa Davis. „Sunt anumite lucruri de ordin intern pe care nu le pot face publice“

Mergea nu a fost prezent nici la meciul cu Austria, pierdut de România cu 4-1 în urmă cu o lună. Florin Mergea, locul 47 ATP la dublu, lasă de înţeles că la mijloc e vorba de un conflict cu cei din federaţie sau din stafful tehnic.

"Din păcate nu voi face deplasarea în Israel. Ştiu ca foarte multi dintre voi abia aşteptaţi sa ma vedeţi din nou sub culorile naţionalei. Am muncit foarte mult, alături de echipa mea, în ultimele săptămâni pentru a fi pregătit pentru acest meci. Motivul pentru care nu voi juca nu tine de sănătate, ci de anumite lucruri de ordin intern pe care nu pot sa le fac publice fără a crea un conflict. Cupa Davis a fost şi rămâne unul din motivele pentru care joc tenis şi imi doresc sa revin cat mai repede în echipa, însă sub alte circumstanţe", a scris Mergea, pe contul său de Facebook.

În trecut, Mergea a mai renunţat la echipa de Cupa Davis din cauza unor conflicte cu Andrei Pavel, care şi acum este căpitan-nejucător al formaţiei "tricolore". Î naprilie 2013, Mergea a refuzat convocarea pentru o dispută cu Olanda, pentru că nu i s-a garantat că va fi folosit. "Este deplasat ce s-a întâmplat acum. Florin Mergea a fost convocat de noi şi a refuzat convocarea. El a cerut garanţie din partea noastră. Este absurd să ceri aşa ceva înainte de a te prezenta la echipă, nu e corect faţă de colegi, în primul rând. Dacă ştii că eşti foarte bun, de ce ai nevoie de asemenea garanţii pentru a veni să reprezinţi România. I-am spus că voi face echipa în funcţie de valoare şi de formă, dar el nu a fost de acord cu acest lucru. Era nedrept faţă de ceilalţi jucători să îi oferim dinainte lui Florin Mergea o garanţie că va juca. Este un jucător extraordinar şi este într-adevăr o pierdere pentru noi că nu este în echipă, dar nu avem ce să facem, a fost decizia lui", a spus Andrei Pavel înaintea acelui joc.

România va disputa, între 27 şi 29 octombrie, o partidă decisivă în Israel pentru menţinerea/retrogradarea în/din Grupa I a Zonei Europa/Africa. România va merge în Israel pentru întâlnirea decisivă pentru rămânerea în Grupa I a Zonei Europa/Africa a Cupei Davis fără Marius Copil, locul 75 ATP la simplu, Horia Tecău, locul 11 ATP la dublu şi Florin Mergea, locul 47 ATP la dublu.