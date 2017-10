Federaţia a luat încă o măsură după ratarea calificării la Campionatul Mondial: l-a angajat pe Adrian Mutu

"Nu mai e rolul de director sportiv, va fi probabil ceva pe relaţii internaţionale în cadrul federaţiei. Nu pot fi lângă echipa naţională în sensul tehnic, pentru că nu am licenţă. Voi fi în administraţie şi o să vă spun mai multe marţi. Eu sper să nu fie doar o mutare de imagine. Eu cred că am făcut lucruri bune timp de un an la Dinamo, am câştigat un trofeu, ne-am bătut la campionat până în ultima etapă, când am jucat cu trofeul pe masă. Eu mă despart de Dinamo şi rămânem prieteni. Ei înţeleg alegerea mea, le-am explicat celor de acolo alegerea mea. În viitor, vreau să îmbăţişez cariera de antrenor şi nu se ştie dacă nu vom lucra împreună. Dinamo trece printr-o perioadă mai dificilă, dar eu sunt sigur că se vor redresa lucrurile şi Dinamo va ajunge în play-off. O să fie greu la FRF, trebuie să-l ajutăm pe Cosmin (n.r. - selecţionerul Cosmin Contra) să-i uşurăm treaba. Echipa naţională nu trece printr-o perioadă strălucită, dar lucrurile merg spre bine şi să ne calificăm la Euro-2020 fără probleme", a declarat Mutu, la Digi Sport.

România a încheiat pe locul patru preliminariile pentru calificarea la Cupa Mondială, după ce a remizat cu Danemarca, scor 1-1, în ultimul meci din grupă.