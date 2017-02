FCSB s-a apropiat la trei puncte de liderul Viitorul, după ce a învins-o pe CSU. Mulţescu: „Am primit goluri stupide“

Oltenii au beneficiat de două penalty-uri, unul ratat şi unul transformat. Golurile învingătorilor au fost marcate de Pintilii '24 şi Enache '79, în timp ce pentru gazde a înscris Zlatinski, în minutul 34, din penalty. În minutul 12, Zlatinski a ratat un penalty acordat de arbitrul Ovidiu Haţegan pentru un fault în careu comis de Tamaş asupra lui Ivan.

CS Universitatea Craiova: Calancea - Dimitrov, Kelici, Acka, Briceag - Popov (R. Petre '90+1), Zlatinski, Băluţă (Fajici '76) - Nuno Rocha, Ivan, Bancu. Antrenor: Gheorghe Mulţescu.

Steaua Bucureşti: Niţă - Bălaşa (Enache '46), Moke, Tamaş, Momcilovici - Ov. Popescu, Pintilii (Muniru '75) - Jakolis, Achim (Fl. Tănase '62), De Amorim - Alibec. Antrenor: Laurenţiu Reghecampf.

Arbitri: Ovidiu Haţegan (central) - Octavian Şovre, Sebastian Eugen Gheorghe (asistenţi) - Florin Andrei (rezervă).

Observatori: Cristian Nica, Mircea Călin.

Antrenorul echipei Steaua Bucureşti, Laurenţiu Reghecampf, a declarat, sâmbătă, după victoria din meciul cu CS Universitatea Craiova, scor 2-1, că jucătorii săi aveau nevoie de un rezultat pozitiv pentru a prinde mai multă încredere. "Rezultatele de egalitate din etapele trecute nu au fost foarte corecte, am avut mult ghinion. Astăzi, în primele 30 de minute au fost două penaltiuri împotriva noastră, ambele corecte. Cei de la Craiova au practicat un presing avansat şi ne-au pus în dificultate. Nu m-am gândit să-l schimb pe Tamaş, pentru că nici nu aveam pe altcineva. Aveam nevoie de un rezultat pozitiv ca jucătorii să prindă mai multă încredere. Sunt bucuros că am câştigat, dar avem în continuare mult de muncă", a spus Reghecampf la Digi Sport.

Antrenorul echipei CS Universitatea Craiova, Gheorghe Mulţescu, a declarat, sâmbătă, după înfrangerea din meciul cu Steaua Bucureşti, scor 1-2, că formaţia sa a primit două goluri stupide. "Puteam să obţinem mai mult şi meritam asta. Am primit un gol stupid, primul, care a venit contrar jocului. Şi al doilea gol a fost primit stupid, dar Steaua are jucători experimentaţi care fructifică orice mică ocazie. Din păcate, nu am reuşit să materializăm perioadele bune de joc. Nu suntem siguri de play-off, deoarece avem cel mai greu program. Trebuie să luăm un punct în meciul cu Dinamo ca să ne asigurăm calificarea în play-off", a spus Mulţescu la Digi Sport.