FCSB pune presiune pe LPF: „La egalitate de puncte cu Viitorul noi suntem campioni“. Pe ce se bazează Becali

"La egalitate de puncte, Steaua este campioană. Am luat şi am studiat regulamentele după o discuţie cu Alibec. La egalitate se ia rotunjirea, iar apoi te trimite la ROAF. Acolo scrie că se pun toate meciurile directe între ele programate în campionat. După ce s-au jucat toate meciurile programate în campionat, sunt patru, nu două, noi suntem în avantaj. Aşa scrie în ROAF. Se spune clar, după ce s-au jucat toate meciurile programate şi sunt patru, nu două. În ROAF la articolul 26 sau 30, aşa scrie. La egalitate de puncte la final, se ia rotunjirea, iar la ROAF spune că dacă mai multe echipe sunt la egalitate se iau toate meciurile directe programate în campionat. E un singur campionat, nu sunt două. La egalitate de puncte între toate cele trei, câştigă Dinamo. Campionatul înseamnă patru meciuri, nu două, aşa scrie la ROAF. O să ajungem la TAS, deşi nu ar trebui, că la mine e lucru clar, e şi logic să se ia patru meciuri, nu e alt campionat. Eu l-am întrebat pe MM şi mi-a spus că a citit el, l-am întrebat pe Vali, a zis că nu ştie sută la sută. Ia arată-mi să văd, eu fără să citesc mi-am dat seama, la mine e inteligenţa. Acum Vali se ceartă cu toată lumea, MM m-a sunat că am dreptate. Vali mi-a spus că am dreptate, că a citit şi aşa este. Mâine liga o să studieze, să vorbească cu avocaţii, o să schimbe şi o zică: am greşit. Dacă nu mă sesizam eu, lua Viitorul campionatul şi noi dormeam ca proştii", a declarat Becali, la Digi Sport.

Răspunsul Ligii Profesioniste de Fotbal

LPF a dat publlicităţii, sâmbătă, un comunicat în care arată că "termenul campionat are în vedere disputarea unui singur meci tur şi a unui singur meci retur între două echipe şi, în nici un caz, disputarea mai multor meciuri tur-retur, ”Toate meciurile din campionat se referă în mod clar la o singură fază competiţională, respectiv cea a sezonului regular sau cea a play-off-ului/play-out-ului, după caz. Play-off-ul poate fi considerat un alt campionat, susţine LPF, care a adăugăt că departajarea, în caz de egalitate, pentru stabilirea campioanei se va face ţinând cont de întâlnirile directe din play-off.

"Referitor la discuţiile apărute în spaţiul public în legătură cu criteriul de departajare privind jocurile directe dintre echipele aflate la egalitate de puncte la finalul play-off-ului, facem următoarele precizări:

Art. 27 alin. (3) lit. a) din ROAF prevede următoarele: <Dacă două sau mai multe echipe acumulează acelaşi număr de puncte după ce au jucat toate meciurile programate în campionat, clasamentul se va stabili pe baza aplicării, în ordine, a următoarelor criterii: a) numărul mai mare de puncte obţinute în jocurile directe disputate între echipele aflate la egalitate de puncte>. Totodată, potrivit art. 8 lit. a) din ROAF, prin sistemul campionat se înţelege acel sistem <în care fiecare echipă joacă, cu toţi ceilalţi adversari, o dată pe teren propriu şi o dată în deplasare (tur-retur)>.

Termenul <campionat>, folosit la art. 27 alin. (3), are în vedere disputarea unui singur meci tur şi a unui singur meci retur între două echipe şi, în nici un caz, disputarea mai multor meciuri tur-retur, în faze diferite ale competiţiei. În cazul formatului actual al Ligii I Orange, noţiunea de <campionat>, definită de art. 8 lit. a) din ROAF, folosită în cadrul sintagmei <toate meciurile din campionat> de art. 27 alin. (3), se referă în mod clar la o singură fază competiţională, respectiv cea a sezonului regular sau cea a play-off-ului/play-out-ului, după caz. Atâta timp cât două echipe au disputat jocuri în sistem tur-retur în play-off (adică un <campionat> în sensul definiţiei de la art. 8 lit. a)), nu există nici un temei regulamentar pentru departajarea lor şi prin raportare la rezultatele meciurilor disputate în prima fază a competiţiei (un alt <campionat> în accepţiunea art. 8 lit. a) din regulament)", se arată în comunicatul LPF.

În aceste condiţii, "în vederea departajării unor echipe aflate la egalitate de puncte la finalul play-off-ului, se va folosi criteriul jocurilor directe disputate o dată pe teren propriu şi o dată în deplasare (tur-retur) în cadrul fazei play-off-ului, fără a se avea în vedere jocurile directe din campionatul sezonului regular."

Replica lui Mihai Stoica

Directorul sportiv al FCSB, Mihai Stoica, a scris, sâmbătă, pe pagina de Facebook, după ce LPF a anunţat că departajarea, în caz de egalitate, pentru stabilirea campioanei se va face ţinând cont de întâlnirile directe din play-off, că liga a inventat două campionate şi a precizat că dacă formaţia sa se va impune în meciul de astăzi va câştiga titlul cu numărul 27 după ce se va adresa la TAS.

"Formularea LPF din tentativa de comunicat de azi explică tot: <campionatul sezonului regular> ...oamenii nu mai ştiu cum să se scoată şi au inventat că avem 2 campionate într-un an competiţional. Doar că nu au premiat campioana sezonului regular, iar play-off-ul n-a început de la zero. Victorie azi şi vom sărbători titlul 27 după decizia TAS", a scris Stoica pe Facebook.