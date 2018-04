Elveţia a adus la Cluj o jucătoare de 39 de ani. Halep: „Sunt puţin surprinsă“

"Într-un fel, să spunem, avem o şansă mai bună, prin lipsa unei jucătoare importante, e vorba de Bencic, care nu participă la această întâlnire. În rest, sunt surprins de alegerea unei veterane, dacă se poate spune aşa, în echipă, cu experienţă foarte mare. Probabil din acest motiv au ales-o. Altfel, că nu cred că sunt multe de spus despre ele. Pe Bacsinszky am văzut-o la ultimele turnee, am urmărit rezultatele, pe celelalte nu am apucat să le văd, însă nu cred că avem mari surprize din punctul ăsta de vedere. Le cunoaştem, important e ca noi să fim la ora meciului sănătoşi, în rest să avem şi puţină şansă", a declarat Segărceanu, într-o conferinţă de presă.

"Pot să spun că am fost un pic suprinsă, mă aşteptam să vină o junioară, dar probabil au ales-o pentru experienţă. Ea a fost o jucătoare foarte bună, am jucat de câteva ori cu ea, acum peste 6-7 ani. Este o fată foarte ok şi mă bucur să o văd în circuit. Este extraordinar ceea ce face, să joace la această vârstă, este pentru mine ceva admirabil. Vom vedea cine va juca la echipa lor şi sperăm să avem meciuri foarte bune", a declarat, la rândul ei, Simona Halep despre Schnyder.