"E vina mea în totalitate!" Una dintre handbalistele noastre şi-a asumat eşecul şi eliminarea de la Campionatul Mondial

Fetele noastre au pierdut dramatic meciul cu Cehia, scor 27-28, după ce au luat gol în ultima secundă a partidei. Vizibil afectate, jucătoarele au început să plângî pe teren, iar una dintre ele şi-a asuat în totalitate vina acestui eşec.

"Pur şi simplu, vreau să spun că îmi asum vina pentru tot ceea ce s-a întâmplat. Pentru că am greşit foarte mult, am ratat foarte mult. M-am jucat cu focul. Atât pot să spun! Sunt foarte dezamăgită pentru că am muncit foarte mult şi când a trebuit, nu am arătat ceea ce eu pot. Nu am ajutat echipa cu absolut nimic.Îmi asum în totalitate rezultatul, puteam să ajut mai mult şi nu se ajungea aici! Am făcut greşeli multe şi pe final şi asta ne-a costat.Nu putem vorbi despre arbitri, totul a depins de noi şi nu am fost în stare să câştigăm. Eu îmi asum tot!", a spus Crina Pintea, pentru trimisul special al GSP la Campionatul Mondial.

Pivotul echipei noastre a marcat doar două goluri în meciul cu Cehia.