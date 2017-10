De 100 de ori Messi! Performanţă uluitoare a starului Barcelonei

FC Barcelona a trecut cu 3-1 de Olympiakos Pireu în etapa a treia a Ligii Campionilor, iar Lionel Messi a marcat al doilea gol al echipei sale, cu un şut superb din lovitură liberă. Cu această reuşită, argentinianul a atins borna celor 100 de goluri marcate în cupele europene pentru formaţia blau-grana: are 97 de reuşite în Liga Campionilor şi 3 în Supercupa Europei. S-a calculat şi modalitatea prin are Messi a împlinit „un centenar“ de goluri: de 80 de ori a punctat cu stângul, de 16 ori cu dreptul şi în patru rânduri cu lovituri de cap.

Arsenal, victima preferată

Prima reuşită europeană a lui Messi a venit în poarta lui Panathinaikos, pe 2 noiembrie 2005, pe când avea doar 18 ani. A izbutit de atunci şi şapte hat-trickuri, într-un un meci a marcat de cinci ori (contra lui Leverkusen, în 2012), iar într-un altul de patru ori (contra lui Arsenal, în 2010). De altfel, Arsenal este victimă favorită a lui Messi, punctând de nou ori contra „tunarilor“. Lista e continuată de AC Milan şi Celtic, echipe cărora Leo le-a dat câte opt goluri.

Din cele 100 de goluri, 55 au fost date de Messi pe „“Camp Nou, 5 pe teren neutru (finale de Liga Campionilor sau Supercupa Europei), 40 în deplasare. Atunci când Messi a dat gol, echipa sa a câştigat 52 de meciuri, a făcut şapte egaluri şi a pierdut doar trei meciuri.

Procentaj mai bun ca CR7

Lionel Messi continuă lupta pentru surpemaţie cu eternul său rival Cristiano Ronaldo. Portughezul a marcat şi el contra lui Tottenham şi a ajuns la 113 goluri europene, cu 13 mai multe decât are Messi. Există însă şi un „dar“. Cristiano a marcat cele 113 goluri în 151 de partide, procentaj de reuşită de 0,75% goluri per meci, în vreme ce Messi a avut nevoie de numai 122 jocuri pentru a da cele 100 de goluri, adică un procentaj de 0.82%. Messi are şi vârsta de partea sa, fiind cu un an şi jumătate mai mic, însă rămâne de văzut dacă va juca mai mult decât Ronaldo, un maniac al pregătirii fizice.

S-a energizat cu glucoză

În minutul 10 al partidei dintre Barcelona şi Olympiakos Pireu, Messi a scos ceva din jambiere şi a apoi a dus mâna la gură, moment surprins de camerele de luat vederi. Un jurnalist spaniol a explicat că era vorba de o tabletă de glucoză şi că este normal ca sportivii să le folosească în primele 15 minute de efort, când receptivitatea muşchilor este maximă. Alţi specialişti consideră mai eficientă folosirea glucozei între încălzire şi startul partidei.

Cele mai multe goluri europene

113 – Cristiano Ronaldo (151 de jocuri)

100 – Lionel Messi (122)

76 – Raúl González (158)

70 – Filippo Inzaghi (114)

67 – Andriy Shevchenko (142)