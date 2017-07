Daum ne „abureşte“ cu discursul lui despre progres. „La naţională e o inevoluţie totală!“

„Weekend Adevărul“: Atunci când aţi fost la cursurile PRO, aţi zis că la naţionala României, nici Guardiola n-ar putea schimba mai mult de 10, 20 la sută...

Cosmin Olăroiu: Am spus că se justifică o investiţie într-un antrenor ca Guardiola, atunci când ai un lot valoros şi crezi că e nevoie de un antrenor pe măsura lotului care poate merge spre o performanţă deosebită. Dacă ştii că n-ai un lot extraordinar, nu cred că necesită o investiţie pe măsură. Adică, să vă dau un exemplu: nu cred că o echipă precum Hoffenheim, deşi o echipă bună, are nevoie să-l aducă pe Guardiola sau pe Mourinho, dacă ei ar merge la echipele astea. Sau Swansea sau Stoke. Adică, trebuie să fii conştient de ce poţi.





Păi, şi de aceea, ultimii selecţioneri, mă refer la Răzvan Lucescu, Piţurcă, Iordănescu şi acum Daum, au fost toţi huliţi de suporteri? Adică, nu ei au fost problema? De fapt, lotul de jucători e problema?

Dacă mă întrebi pe mine, nu există o singură problemă! Mi-e foarte greu să am o precizie de chirurg şi să zic: „Asta e problema!“. N-am cum pentru că nu sunt acolo. Trebuie o evaluare a lotului, a condiţiilor de pregătire. Trebuie să vedem care sunt posibilităţile noastre la ora actuală. Abia apoi îţi dai seama daca antrenorul de la echipa naţională e compatibil cu lotul, cu mentalitatea oamenilor din ţară, sunt enorm de multe lucruri de analizat.





Daum ne zice că naţionala a progresat de când a fost preluată de el. Dumneavoastră vedeţi acest progres?

Depinde la ce te raportezi. Dacă te raportezi la Generaţia de Aur, atunci e o involuţie totală. Dacă faci o comparaţie între amicalul cu Chile şi meciul cu Polonia de la Varşovia, atunci e o evoluţie. Eu urmăresc acum naţionala ca un simplu spectator. Nu urmăresc echipa ca număr de pase, posesie, dinamică. La echipa mea, le cer jucătorilor să facă ceva, iar după meci mă uit pe analize să văd cât au reuşit din ce le-am cerut. Or, la echipa naţională, eu nu ştiu ce le cere Daum jucătorilor ca să văd dacă le-a ieşit sau nu. Eu văd anumite lucruri în timpul meciului, dar nu ştiu dacă au fost cerute sau nu de Daum.





Cum a fost scurta experienţă pe care aţi avut-o ca selecţioner al Arabiei Saudite?

Am fost în funcţie doar o lună, fiindcă ei aveau nevoie de cineva pentru Cupa Asiei 2015. Am făcut antrenamente zece zile şi am jucat patru meciuri. Ce să schimbi în zece zile?





OK. Dar dacă aţi fi stat şi doi ani la saudiţi, tot i-aţi fi avut pe jucători pentru o perioadă limitată de timp la dispoziţie...

Eu văd altfel munca de selecţioner. Cu o abordare diferită. Am avut experienţa de a lucra cu diferiţi selecţioneri în parcursul meu de antrenor. Am văzut cum lucrează ei. Acolo, mai mult e o muncă de urmărire, de evaluare, de ochi. Pentru că n-ai timp să-i pregăteşti foarte mult pe jucători din postura de selecţioner. Acolo trebuie să fii foarte abil din punct de vedere mental pentru a gestiona un grup.





Chiar, ce poţi să faci la o convocare cu un grup de jucători?

Să faci un antrenament mental foarte bun, să-i aduci într-o stare psihofizică foarte bună la momentul meciului. Mai poţi aduce îmbunătăţiri din punct de vedere tactic, dacă ai un lot cu care ai lucrat mai mult timp şi ei ştiu ce vrei de la ei.