Cum a petrecut Roger Federer după ce a câştigat Wimbledonul: „Mă doare capul. Nu-mi amintesc mare lucru!“

După dineu Federer a petrecut cu rudele şi prietenii într-un bar londonez. „Mă doare capul. Nu ştiu ce am făcut noaptea trecută. Cred că am amestecat prea multe băuturi. Ne-am distrat bine. M-am dus la culcare la 5 dimineaţa şi a fost tare greu când m-am trezit. Abia de curând am mai început să-mi revin", a declarat Federer, într-o conferinţă de presă susţinută luni.

Federer si Muguruza la Dineul Campionilor FOTO EPA

Elveţianul în vârstă de 35 de ani a câştigat al 19-lea turneu de Grand Slam din carieră, la simplu, şi al optulea la Wimbledon, unde s-a mai impus în 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2009 şi 2012, ambele performanţe fiind recorduri în tenisul masculin.

Roger Federer a devenit a cincilea jucător care câştigă la Wimbledon fără să piardă vreun set, după Donald Budge (1938), Tony Trabert (1955), Chuck McKinley (1963) şi Bjorn Borg (1976).