Cum a decurs prima întâlnire dintre Ilie Năstase şi Nadia Comăneci: „I-am spus imediat să facă asta!“

"Când Nadia a obţinut prima notă de zece din istoria gimnasticii, eu eram în Anglia. Jucam la Wimbledon. Nu am putut vedea concursul, însă, toata lumea vorbea despre performanţa ei. Îmi aduc aminte ca am intalnit-o prima dată când ea avea 14 sau 15 ani", a declarat Ilie Năstase pentru Telekom Sport. El a sfătuit-o pe Nadia să părăsească ţara dezamăgit de recompensa pe care gimnasta a primit-o în schimbul performanţelor istorice de la JO din 1976: "Primul sfat pe care i l-am dat Nadiei, atunci când m-am văzut cu ea, a fost să fugă din România. I am spus: Pleacă din ţară! Când am întrebat-o cât câştigă aproape că mi-a fost ruşine să o mai întreb ceva. Ea primea ursuleţi şi păpuşele. Banii erau doar un vis frumos pentru ea. Ar fi trebuit să se îmbogăţească în urma acelei performanţe. Dar aşa erau vremurile atunci", a adăugat fostul tenismen.