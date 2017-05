CTP ştie care va fi principala problemă a Simonei Halep la Roland Garros. Jucătoarea noastră debutează azi

Cristian Tudor Popescu crede că jucătoarea din Constanţa are un psihic foarte bun, însă nu trebuie uitat că ea s-a accident la turneul de la Roma. „Totul depinde de cum se va simţi la primul joc şi dacă trece de turul 1 la tururile 2 şi 3, care sunt abordabile fără probleme prea mari. În primul tur o are ca adversară pe Cepelova, care a mai bătut-o pe Simona, la Wimbledon, dar într-un moment în care era ieşită din formă. Acum, având în vedere psihicul foarte bun al Simonei, pe care îl are începând cu turneul de la Stuttgart, de la începutul sezonului pe zgură, e foarte bine aşezată mental şi ăsta e atuul ei principal”, a spus Cristian Tudor Popescu, într-o intervenţie telefonică la Digi24.

„Depinde cum va simţi glezna, acolo e un ligament franjurat, şansele de recuperare 100% erau mici, nu ştiu dacă s-a reuşit lucrul ăsta. Ca orice jucător profesionist, Simona e capabilă să joace şi cu dureri, însă problema e dacă rezistă acel ligament, pentru că atunci nu se mai poate face nimic şi Simona trebuie să se gândească şi la Wimbledon, unde totuşi trebuie să participe”, a adăugat jurnalistul.

„În funcţie de gleznă, Simona păstrează şansele mentalului ei foarte bun, probabil cel mai bun mental cu care începe un turneu de Grand Slam în cariera ei. Chiar dacă nu te doare şi nu ai limitări în mişcare din pricina unei accidentări recente, există o reacţie psihică atunci când te duci pe rever, pentru că acolo e slăbiciunea pe gleznă, când te duci la minge şi tragi de picioare, forţezi e o reacţie psihică ce te încetineşte, pentru că aminitirea durerii rămâne pe creier şi e posibil să ai nişte reţineri în joc pe care nu le poti stăpâni”, a subliniat Cristian Tudor Popescu la Digi24.