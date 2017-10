CTP, omul care a ştiut tot timpul: „N-are mare importanţă locul 1 obţinut de Halep“. Ce a remarcat reputatul jurnalist

Simona Halep a trecut în drumul ei spre locul 1 WTA de Maria Sharapova (104 WTA) şi de Jelena Ostapenko (8 WTA), două adversare care, în trecut, i-au creat mari probleme.





Imediat după semifinala câştigată de constănţeanca de 26 de ani în faţa lui Ostapenko, Cristian Tudor Popescu a oferit perspectiva sa asupra performanţelor obţinute de Simona la Beijing, printr-o intervenţie la Digi 24.





Ce a spus?





*Nu are mare importanţă locul 1. Desigur, e minunat că o româncă este în premieră absolută numărul 1 mondial în tenis. Dar nu acest numărul 1 pe care îl obţine Simona este important. Valorile sunt egalizate acum la vârful tenisului feminim, în absenţa Serenei Williams şi, oarecum prin rotaţie, obţin poziţia 1.





*Important e că Simona joacă altceva, e o altă Simona, şi cu jocul pe care l-a arătat la Beijing, cu barielele mentale, Sharapova şi Ostapenko, pe care le-a spart, perspectivele par excepţionale pentru Simona.





*Aştept cu nerăbdare Turneul Campioanelor, cu fizicul pe care îl are acum, şi abia acum Simona poate câştiga Turneul Campioanelor şi, anul viitor, un turneu de Grand Slam.





*Istovită nu e, în niciun caz. E obosită psihic, fizic nu, în niciun caz, avea resurse. Important este să-ţi păstrezi calmul în faţa acelor torpile pe care le expediază Ostapenko. Ostapenko are un ritm de lovitură tare, cel mai puternic din circuitul WTA, în clipa de faţă, în absenţa Serenei Williams. Dacă această jucătoare, pe care eu n-o simpatizez din cauza comportamentului pe teren, dacă se ordonează, dacă îşi schimbă comportamentul, are perspective în continuare.