CTP anunţă: „Halep va face un rezultat mare la Roland Garros!“. De ce e convins că Simona şi-a găsit arma principală

Entuziasmat de ce a văzut, sâmbătă seara, Cristian Tudor Popescu a catalogat victoria Simonei Halep din finala Madrid 2017 drept a doua cea mai importantă din cariera româncei de până acum.

Un mare iubitor de tenis, CTP a disecat prestaţiile lui Halep la Madrid în cadrul unei intervenţii la Digi 24.

Ce a spus?

*Eu nu prea ştiu ce înseamnă să fii fericit, dar în această seară, cred că am încercat acest sentiment. Mă bucur din tot sufletul că am trăit acest meci pe viu, e una din marile victorii ale Simonei Halep. E a doua cea mai mare victorie din cariera ei, după cea cu Azarenka în semifinalele US Open. Pentru că a avut în faţă o jucătoare de clasă, posesoarea a probabil celui mai bun forehand din circuitul feminin. N-am văzut aşa ceva! Extraordinar loveşte Mladenovici cu dreapta în clipa în care se apucă să se poziţioneze şi să lovească mingea cu forehand-ul. A făcut punct în 90% din cazuri. De asemenea, un serviciu remarcabil, o luptătoare Mladenovici! Tocmai de aceea, victoria Simonei e atât de preţioasă.

*Meciul a stat vreme de două ore sub semnul incertitudinii totale. Se putea întâmpla orice acolo. Am spus înainte de meci că mă bazez pe psihicul Simonei şi pe intervenţiile lui Darren Cahill. Iată că astea au şi fost punctele forte ale Simonei. Ea a rezistat la momente critice în care Mladenovici a riscat şi a prins nişte tuşe incredibile care puteau să distrugă psihicul multor jucătoare din circuit. Simona a rezistat la toate aceste momente şi şi-a păstrat privirea. O cunosc atât de bine, privirea ei a rămas privirea mangustei, cum am spus în 2013 când am scris primul editorial despre ea. Privirea mangustei mele dragi, adică rece, calmă, câinească, spunându-i lui Mladenovici: <<Da! Extraordinar! Splendidă lovitură. Dar o să mă bat cu tine până la capăt. Dacă e nevoie, o să stau şi trei ore pe teren. Pierd setul doi? Nu-i nimic! Să te văd! Te ţin balamalele încă o oră?>>. Tot timpul i-a transmis acest semnal de forţă şi de rezistenţă lui Mladenovici şi, până la urma, a reuşit să o învingă.

*Pentru Halep urmează Roma şi Roland Garros, adică finalul sezonului de zgură. Cred că Simona va face rezultate mari la aceste două turnee. Pentru că ea a reuşit să-şi atingă acea armă principală a ei. Eu mi-am dat seama că Simona poate fi o mare jucătoare, atunci când am văzut-o la Budapesta, prin mai, iunie 2013. Nu o ştia nimeni atunci la nivelul la care e cunoscută acum. Ce m-a impresionat a fost capacitatea ei psihica extraordinară de a depăşi momentele dificile. Câştiga game-ul de la 0-40, mingi critice reuşea să le respingă cu un calm, cu o răceală ieşită din comun. Această stare, care e principala armă a Simonei, ea şi-a regăsit-o după mult timp, după luni şi luni de zile în care interior ea nu era bine aşezată.

*Cred că, în acest moment, psihicul Simonei...pentru că la ea n-au fost niciodată o problemă loviturile, jocul ei de pe fundul terenului, deplasarea, care e printre cele mai bune din circuitul feminin. Are o problemă cu jocul în faţă, iar cu Mladenovici a pierdut mingi în careul de serviciu, acolo unde ea nu se simte confortabil deloc, cred că aici ar putea să mai lucreze tehnic. Dar cu psihicul pe care îl are în chimie cu Darren Cahill în clipa de faţă, cred că ne aşteaptă în ce a rămas din sezonul pe zgură, la Roma şi mai ales la Roland Garros, eu cred că ne aşteaptă multe bucurii din partea Simonei.