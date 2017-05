CS U Craiova - Viitorul 0-1: strategia murdară a oltenilor aruncă Liga I în aer! Hagi, la un meci de titlu

Portarul Vlad (18 ani, debutant în Liga I). Bucurică (aflat abia la al 5-lea meci în acest campionat). Dumitraş (partida a 9-a în Liga I în actuala stagiune). Petre (meciul cu numărul 6 în acest campionat). Screciu (17 ani). Jazvici (atacantul cu 6 meciuri până duminică şi niciun gol înscris). Popescu (un vârf de 19 ani, debutant în prima ligă).

Iată şapte dintre titularii Craiovei, duminică, în meciul cu Viitorul. Cu un astfel de adversar în faţă, echipa lui Hagi a zburdat pe teren şi a ratat ocazie după ocazie. Asta până când, în minutul 51, Florinel Coman a marcat, spre bucuria fanilor Craiovei din tribune, aducând victoria formaţiei sale.

Rezultatul a retrimis Viitorul pe locul 1 şi, cu siguranţă, i-a scandalizat pe cei de la Dinamo şi FCSB, în condiţiile în care oltenii pot fi acuzaţi de desconsiderarea competiţiei, folosind o echipă de rezerve.

Indiferent de rezultatul meciului Astra - FCSB (luni, 20.30, Digi Sport, Dolce Sport, Look TV), Viitorul va lua titlul, dacă va câştiga în ultima etapă din play-off.

1. Viitorul 41 de puncte

2. Dinamo 39p

3. FCSB 38p

4. CFR Cluj 33p

5. CS U Craiova 31p

6. Astra 26p

Ultima etapă (13 mai): Dinamo - Astra, FCSB - CS U Craiova, Viitorul - CFR Cluj

Ce a spus Gheorghe Hagi?

*Mai e puţin şi s-a văzut şi în seara asta că există presiune. Am avut şi momente bune, dar în faţa porţii am greşit, am ratat mult. Suntem mulţumiţi. Mai e o etapă. Mai e un meci foarte greu, acasă, cu CFR. Nu arătăm fizic, aşa cum trebuie. Mai avem patru, cinci zile, pentru a vedea cum îi refacem pe jucători. Sperăm să câştigăm meciul de acasă, dacă nu, asta e. Cred ca suntem pe merit unde suntem. Am fost campioni şi în sezonul regulat. Am făcut lucruri extraordinare şi în play-off şi acum vom vedea ce va fi.

*Media noastră de vârsta a fost mai mică decât Craiova. Nu trebuie să vorbesc eu de Craiova. Noi am jucat, la rândul nostru, cu fotbalişti născuţi în 1998. Fiecare poate spune ce doreşte, noi mergem înainte. Nouă ne-au lipsit patru jucători astăzi, ceea ce e important. Noi am avut lipsuri astăzi, dar încercăm să facem echipa, aşa cum putem.

*Noi ne gândim la noi. E ceva incredibil ce se întâmplă pentru noi, că suntem sus şi ne luptăm pentru câştigarea campionatului. Suntem angrenaţi într-o luptă la care nu ne aşteptam şi încercăm imposibilul. Dacă vom reuşi, foarte bine. Dacă nu, asta e.