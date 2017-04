CS U Craiova - FC Voluntari 0-1: oltenii au luat foc! Mulţescu îşi trăieşte ultimele zile pe banca echipei

CS U Craiova a fost învinsă pe teren propriu, în turul semifinalelor Cupei României, scor 0-1 (Marinescu 89-penalty).

Astfel, trupa pregătită de Gigi Mulţescu a ajuns la patru meciuri consecutive fără victorie în toate competiţiile şi, în mod firesc, fanii şi-au pierdut răbdarea cu antrenorul principal. La finalul eşecului de joi, suporterii au cerut demisia lui Mulţescu şi, aproape sigur, antrenorul va părăsi banca tehnică la finalul sezonului.

FC Voluntari va găzdui returul cu CS U Craiova la data de 17 mai. Cealaltă semifinală a fost câştigată, în tur, de Astra, la Giurgiu, în faţa celor de la ACS Poli Timişoara, scor 4-1.

„Reacţia fanilor e normală“

La finalul partidei, cele două tabere şi-au expus părerile la microfonul Digi Sport.

Gigi Mulţescu (antrenor CS U Craiova): E normal, suporterii sunt supăraţi. Probabil, i-am obişnuit rău. Victorii, joc spectaculos...Avem patroni ş i ei vor decide ce vor face. Când am avut cu cine. Acum, în retur, din păcate, n-am adus ce trebuia şi ne-au şi plecat jucători. Am făcut un meci epic cu Dinamo, dar e greu să joci la 2-3 zile.

Claudiu Niculescu (antrenor FC Voluntari): Un meci greu, dar am venit aici cu încredere şi am profitat şi de absenţele lor. Le-am transmis băieţilor că sunt într-un moment greu şi că trebuie să profităm. Au început meciul cu toate gurile de foc şi ştiam că vor crea probleme, dacă le dăm spaţii. Dar am reuşit să-i blocăm aproape perfect 90 de minute, am şi dominat în anumite momente, chiar şi fără să avem mari ocazii. Niciodată nu pregătesc meciurile pentru egal, doar să câştig, indiferent de adversar. Că nu a fost un meci spectaculos şi fără multe ocazii contează mai puţin. M-a interesat, în primul rând, să plecăm cu gol marcat şi, dacă se poate, cu victorie. Returul va fi infernal, pentru că le revin şi cei trei absenţi (n.r. - Băluţă, Zlatinski şi Mateiu). Nu suntem favoriţi, acum şansele sunt 50-50. Universitatea Craiova rămâne o echipă foarte puternică, şi-a demonstrat valoarea în acest sezon. Nu suntem favoriţi. Ar însemna ceva extraordinar să luăm trofeul, eu cunosc acest sentiment. Le-am transmis băieţilor că e o şansă poate unică în carieră pentru unii dintre ei şi au înţeles asta, dovadă felul în care au jucat.