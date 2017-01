Cristiano Ronaldo, înţepături către Barcelona: "Era frumos dacă erau şi ei aici"

Cu aproape 35 la sută dintre voturi, Cristiano Ronaldo i-a devansat pe Lionel Messi şi pe Antoine Griezmann. Antrenorul anului a fost desemnat italianul Claudio Ranieri.

FIFA “s-a rupt” din nou de France Football, în privinţa premiilor de final de an, renunţând la asocierea cu Balonul de Aur pentru a acorda propriile distincţii în cadrul galei “The Best”. Având parte de un auditoriu select, cu Maradona, Batistuta, brazilianul Ronaldo, Puyol sau Desailly printre invitaţi, gala de la Zurich l-a avut în prim-plan pe Cristiano Ronaldo. Portughezul de 31 de ani, care şi-a adus iubita şi băiatul la ceremonie, a câştigat premiul The Best pentru cel mai bun jucător, cu 34,54 la sută dintre voturi. A fost urmat de Messi (26,4%) şi Antoine Griezmann (7,53%), sufragiile fiind calculate în urma alegerilor făcute de căpitanii şi antrenorii echipelor naţionale, jurnalişti şi fani, fiecare categorie având o pondere de25 la sută.

Căpitanul României, Dragoş Grigore, i-a ales pe Messi, Ronaldo şi Ramos, în vreme ce selecţionerul Cristoph Daum a optat doar pentru conaţionali de-ai săi: Kroos, Neuer şi Ozil.

Pe scenă, Ronaldo nu a uitat de rivalii de la Barcelona, care au ales să boicoteze această gală, pretextând apropierea partidei cu Bilbao din Cupa Spaniei: “A fost un an extraordinar, trofeul răsplăteşte munca depusă. Am reuşit să câştig tot ce mi-am propus şi a fost un an magnific. Îmi pare rău că nu sunt prezenţi cei de la Barcelona aici, că nu au putut veni", a spus Ronaldo. Şi Maradona l-a urecheat pe Messi pentru absenţa de la gală: "Sunt dezamăgit de Messi. De acasă, din faţa televizorului, nu te poţi lupta cu nimeni. Aici se poate duce lupta. Nu ştiu de ce FC Barcelona nu a venit la un eveniment atât de important. Cei de acolo au priorităţi şi prioritatea a fost să nu vină Leo. Cred că putea să lupte mai mult venind aici", a afirmat Maradona.

Claudio Ranieri a fost desemnat cel mai bun antrenor al anului, în faţa lui Zinedine Zidane şi Fernando Santos, iar malaezianul Mohd Faiz Subri a luat premiul pentru cel mai frumos gol, datorită unui şut cu mult efect din lovitură liberă. La fete, s-a impus antrenoarea Silvia Neid, care a condus Germania vreme de 11 ani şi a câştigat aurul olimpic, şi jucătoarea americană Carli Lloyd. Echipa columbiană Atletico Nacional a primit premiul fair-play pentru că a cedat de bunăvoie trofeul Cupei Libertadores celor de la Chapecoense, echipa braziliană care a pierit aproape în întregime în tragedia aviatică din noiembrie 2016.

Cel mai bun 11 al anului: Neuer – Alves, Pique, Ramos, Marcelo – Modrici, Kroos, Iniesta – Messi, Suarez, Ronaldo.



55 de goluri a reuşit Ronaldo în 2016, an în care a cucerit trofeul european cu Portugalia şi a câştigat Liga Campionilor cu Real Madrid



Mondial cu 48 de echipe!

Ceea ce părea doar o trăznaie marca Gianni Infantino, s-a transformat de ieri în realitate! Preşedintele FIFA susţine că doar a dat curs opiniei majorităţii şi a suspus la vot propunerea ca la startul Cupei Mondiale să se alinieze 48 de echipe! Cum votul a fost pozitiv, încpeând cu turneul final din 2026 vom avea parte de acest număr record de naţionale care vor intra în cursa pentru trofeul Jules Rimet.

Cele 48 de echipe vor fi împărţite în 16 grupe de 3, în loc de 64 de partide vom avea 80 de meciuri, iar FIFA preconizează o creştere a veniturilor de aproximativ 700 de milioane de euro în urma acestei decizii. Cupa Mondială din 2026 se va desfăşura pe continetul nord-american, Canada, SUA şi Mexic depunându-şi candidatura.

Primul turneu final, cel din Uruguay 1930, a început cu 13 echipe la start. Apoi, în general, s-a mers pe un sistem cu 16 echipe, până la Spania 1982, când numărul naţionalelor a crescut la 24. În fine, începând cu Franţa 1998 şi până la turneul din Qatar 2022 se foloseşte formula cu 32 de reprezentative.