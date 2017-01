Corespondenţă de la Melbourne - Cum are grijă Federaţia Română de Tenis de cei mai buni juniori ai ţării prezenţi la Australian Open 2017

Vlad Dancu şi Mihaela Mărculescu vor reprezenta România la turneul de juniori de la Australian Open, unde graţie rezultatelor din 2016, au fost acceptaţi direct pe tabloul principal. Vlad are 17 ani, iar Mihaela 16 ani şi în mod normal ar fi trebuit să beneficieze de un sprijin consistent din partea Federaţiei Române de Tenis. Din motive greu de înţeles, pentru că dacă nu investeşti în copii atunci în ce să investeşti, acest lucru nu se întâmplă. Cei doi juniori au ajuns în Australia, pe banii lor. Federaţia a promis că le va achita biletul de avion şi atât. Dar nici măcar acest lucru nu s-a întâmplat, chipurile pentru că s-a schimbat conducerea Ministerului Sportului şi nu se ştie ce buget va avea FRT în 2017.

În aceste condiţii, părinţii celor doi au scos bani din buzunar pentru a-şi trimite copiii la Melbourne. Situaţia putea fi extrem de complicată dacă Vlad şi Mihaela nu ar fi beneficiat de ajutorul lui Cristi Fota, un român stabilit de 16 ani în Australia, care s-a oferit să îi cazeze şi să le asigure condiţii de antrenament.

Ca să se înţeleagă mai bine cazul, trebuie precizat că organizatorii de la AO oferă participanţilor cazare doar în perioada în care eşti angrenat în competiţie, plus o zi înainte şi una după. Dar nu poţi să vii în Australia, unde în cel mai fericit caz ajungi după 21 de ore de zbor, să te cazezi azi şi să joci mâine în turneu. Ţinând cont de diferenţa de fus orar, de nouă ore, de faptul că aici e vară şi temperaturile sar frecvent de 35 de grade, ai nevoie de o acomodare de minimum o săptămână pentru a te regla fizic. Personal, consider de neînţeles atitudinea Federaţiei faţă de doi copii talentaţi mai ales că nu ar fi fost vorba de o sumă colosală, ci doar de câteva mii de euro, pentru a le oferi condiţii decente la Australian Open. Turneu care se desfăşoară o dată pe an, nu în fiecare lună, turneu la care România are doi juniori şi nu douăzeci. Mai departe pe linia dezinteresului, cei doi nu au lângă ei nici măcar un antrenor federal, care să-i ajute în pregătire. Ei au ieşit din ţară sub aripa mamei lui Vlad, care îi însoţeşte la Melbourne. De diurnă n-are sens să mai vorbim.

Vlad e la al patrulea Grand Slem

Trecând peste atitudinea Federaţiei de Tenis, care cine ştie pe ce îşi cheltuie bugetul, Vlad Dancu şi Mihaela Mărculescu aşteaptă turneul de juniori de la AO cu gânduri mari, cu emoţia unor copiii care visează să ajungă în vârf. Sunt foarte cuminţi şi educaţi. Vlad este elev la liceul Emil Racoviţă şi joacă tenis de la 5 ani şi jumătate. Acum are 17 şi măsoară 1,91 metri, lucru care-l avantajează la serviciu. E pe locul 51 în lume la acest moment, la categoria lui, şi se află la al patrulea Grand Slem. A mai fost la Wimbledon, Roland Garros şi US Open, unde a juns în turul II. “Mi-am propus să joc minimum trei meciuri aici, dar sper la mai mult. Cred că valoric sunt la nivelul competiţiei. Generaţia mea, de 17 ani, are jucători buni”, spune Vlad, care beneficiază de suportul părinţilor săi. “Vreau să ajung să joc în ATP, dar dacă la 24 de ani, să zicem, o să fiu pe locul 600 în lume o să fac altceva. Îmi place foarte mult tenisul şi cred că orice sacrificiu merită pentru a face performanţă”, a spus Vlad, între două antrenamente, la Melbourne.

Mihaela învaţă foarte bine

Mihaela Mărculescu e tot din Bucureşti şi învaţă la liceul Tudor Vianu. Are rezultate foarte bune la învăţătură. Îmbină tenisul şi şcoala aproape perfect, terminând anul trecut cu nota 9,53. E pe locul 65 în lume şi a câştigat cinci turnee de junioare. Şi în cazul ei, părinţii cheltuie mult pentru a-i oferi şansa de a juca tenis la nivel înalt. Mihaela se află la primul Grand Slem. A intrat în calificări la Wimbledon şi US Open, dar nu s-a prezentat. Costa prea mult. Are câţiva sponsori care o ajută şi visează să ajungă la Australian Open cel puţin în sferturi. La Bucureşti se pregăteşte în Herăstrău cu Daniel Dragu, Cornel Enache şi preparatorul Aurel Neagu.”Visul meu e să câştig un Grand Slem, dar o să ţin şi de şcoală. Îmi place foarte mult şcoala”, a spus ea.

Ajutaţi de un român cu suflet mare

Vlad şi Mihaela sunt cei mai buni juniori ai României în momentul de faţă şi ceea ce fac şi realizează, mult-puţin nici nu contează, este meritul lor şi al familiilor. Au venit în Australia în a doua săptămână a lunii ianuarie, pentru a participa şi la un turneu premergător AO. Acolo mama lui Vlad a figurat ca antrenor pentru amândoi, deşi nu asta e meseria ei. Ulterior însă, Vlad şi-a recuperat unul dintre tehnicienii pe care îi are la Bucureşti, pe Cosmin Georgescu, care l-a asistat pe Marius Copil la Melbourne. Cosmin (foro primul din stânga) este unul dintre tinerii antrenori din România care ar vrea să schimbe ceva în sistem. A activat câţiva ani în străinătate, dar crede în valorile românilor şi în posibilitatea juniorilor de a creşte la noi în ţară, dacă se implementează un program bun. Îl pregăteşte pe Vlad Dancu de cinci luni, iar familia acestuia a insistat şi a plătit ca să stea şi cu el la Australian Open, după ce Marius Copil a fost eliminat în calificări. În Australia, el a mai antrenat-o şi pe Mihaela, dar o dată cu apropierea competiţiei s-a concentrat mai mult pe Vlad.



Fata n-a rămas însă de izbelişte, deoarece Cristi Fota (foto lângă Mihaela), românul care are grijă de juniori aici, i-a asigurat antrenamente la Academia de Tenis unde se pregătesc băieţii lui de 16 şi respectiv 13 ani. Cristi e omul care-i ţine în casă, soţia lui le găteşte, el îi duce cu maşina la antrenamente şi la arenele oficiale, le-a pus la dispoziţie terenul de joc pe care îl are acasă, construit pentru copiii lui. Totul fără niciun interes. De fapt, el nici nu-i cunoştea pe cei doi, s-a oferit, printr-o cunoştinţă, să-i ajute ştiind că altfel le va fi greu. Dacă nu chiar imposibil.



Cârpeală tipic românească

Recunosc că mi-a fost destul de dificil să pun la cap toate aceste informaţii pentru a da un sens poveştii. Puteam să scriu o ştire simplă şi seacă, gen România are doi juniori la Australian Open. Mi se pare însă că tot ce se întâmplă e o încrengătură tipic românească, care în termeni populari se cheamă cârpeală. Vlad Dancu şi Mihaela Mărculescu sunt doi copii. Nu au câştigurile Simonei Halep ca să se susţină singuri, nici nu sunt legitimaţi la vreo Academie americană potentă financiar, dar conform clasamentului, sunt totuşi cei mai buni juniori ai României. Indiferent de câţi bani ar avea părinţii lor şi probabil că au ceva bani, meritau atenţie şi sprijin. Sunt calificaţi pe tabloul principal de la Melbourne. S-au descurcat cum au putut ca să ajungă aici. Cu mama, cu antrenorul, cu prietenul din Australia, cu prietenul prietenului, cu antrenorul prietenului şi tot aşa. Un soi de mână de la mână, ca să aibă copiii o şansă. Indiferent de rezultatele pe care le vor avea cei doi aici, fie că ies campioni, fie că sunt eliminaţi în primul tur, problema de fond rămâne aceeaşi. Aşa are grijă România de viitorul ei! Chiar sunt curios ce mari programe derulează Federaţia Română de Tenis de n-a fost în stare să pună pe masă câteva mii de euro ca să-i susţină pe cei doi la un nivel decent.

Cosmin Georgescu, alături de cei doi juniori ai României