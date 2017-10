Ce a spus Simona Halep, după ce a primit trofeul WTA. Care e obiectivul pentru la anul dar şi o declaraţie misterioasă făcută de cea mai bună jucătoare de tenis a lumii

Simona va încheia anul pe primul loc în lume, o performanţă uriaşă realizată de jucătoarea noastră. Halep a mărturisit, după ce a primit trofeul, că a fost cel mai greu an din cariera ei, dar şi cel mai frumos.

„Am muncit mult, dar în mintea mea este să muncesc şi mai mult. Vreau să mă bucur de acest trofeu, de ce am realizat. Au fost şi momente în care am fost dezamăgită, dar unul dintre visele mele a devenit realitate. Mă bucur mult că per-ansamblu, am rămas constantă pe tot parcursul anului, deşi au fost perioade în care am urcat şi am coborât. evident, obiectivul meu este să câştig un Grand Slam, dar orice turneu e o provocare şi gândul meu este să fac tot mai mult", a spus Simona care a făcut şi o declaraţie misterioasă. întrebată de reporteri ce va face în vacanţă, ea a răspuns zâmbind:"O să plec undeva. Mi-am rezervat deja, dar nu vă spun decât că nu e undeva la o plajă, ci într-un loc unde temperatura este de 15-20 de grade", a spus Halep.