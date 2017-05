Ce a spus Ilie Năstase atunci când a fost întrebat dacă Simona Halep se poate impune în acest an la Roland Garros: „Problema este că...“

"Am văzut că Simona Halep trebuie să-şi facă un examen medical. Nu mai ea ştie cât de grav este accidentată. Am văzut că în setul trei al finalei de la Roma nu a mai putut să joace, dar are o săptămână să se odihnească. Problema este că nu poate să se antreneze sută la sută în momentul de faţă. Cred că sunt mai multe favorite la Roland Garros, nu le ştiu pe toate, dar nu e doar una. Se mai întâmplă accidente, dar ea are încredere după ce a câştigat turneul de la Madrid. Încrederea vine doar când câştigi. Chiar dacă nu câştiga la Madrid sau la Roma, ea era oricum favorită la Roland Garros", a spus Năstase.

Jucătoarea Simona Halep, cap de serie numărul 6 şi locul 4 WTA, a fost învinsă de sportiva ucraineană Elina Svitolina, locul 11 WTA şi favorită 8, scor 4-6, 7-5, 6-1,în finala turneului de la Roma, şi a ratat şansa de urca pe locul trei în ierarhia tenisului feminin. Halep a avut probleme la glenza dreaptă în timpul meciului.

Simona Halep s-a impus anterior la turneul de categorie Premier Mandatory de la Madrid.