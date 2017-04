Ce a remarcat Per Johansson, suedezul venit să antreneze CSM Bucureşti doar pentru şase săptămâni

Johansson a dat un suflu nou echipei şi s-a agitat ca un leu în cuşcă pe tot parcursul meciului cu Ferencvaros."A fost o atmosferă incredibilă, un public minunat care ne-a susţinut fantastic. Fetele au muncit foarte mult, au făcut un joc tactic perfect. Am început greu, ne-a fost greu să marcăm, dar finalul a fost magnific. Cred că ne-am potrivit încă de la primul antrenament, ne-am pregătit perfect pentru acest meci şi cred că merităm să jucăm în Final Four.

Am trăit meciul la intensitate maximă, dar cum să-l trăieşti altfel cu un asemenea public? Paula Ungureanu a fost la înălţime de fiecare dată când am avut nevoie de ea. Dacă rămânem la planul de joc de astăzi, dacă nu facem erori, chiar avem şanse să ne calificăm. Nu suntem calificaţi, mai avem mult de lucrat. Să spunem că suntem în pauza acestui meci.

Am vorbit cu Bianca Bazaliu, i-am spus ce are de făcut, aruncă foarte bine şi este o jucătoare foarte importantă pentru noi. Sunt mulţumit pentru că am lăsat-o să joace, este tânără, este de aici, e fata voastră şi merită să joace" , a declarat Per Johansson pentru Dolce Sport.

Obiectivul lui Johansson este să califice echipa în Final Four. Din vară CSM Bucureşti va avea un tehnician nou, în persoane danezei Helle Thomsen.