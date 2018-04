Ce i-a mărturisit Simona Halep lui Ionuţ Lupescu la Cluj, unde s-au întâlnit la meciul de Fed Cup România - Elveţia

El a mărturisit că a fost invitat de Simona Halep, la adresa căreia a avut doar cuvinte de laudă.

"Mi-a făcut mare plăcere să vin. Îi mulţumesc Simonei, care m-a invitat astăzi. În România, lumea încă nu realizează ce înseamnă să avem un sportiv numărul unu mondial. Ar trebui mult mai multă apreciere. Avem patru jucătoare în top 40, asta înseamnă un potenţial enorm. Cred că nu există multe federaţii în lume care să aibă această posibilitate", a spus Lupescu, la Telekom Sport.

După victoria Simonei Halep, 6-3, 1-6, 6-1 cu Viktorija Golubic, Lupescu s-a întâlnit cu numărul unu mondial, cu care a discutat în timpul partidei dintre Begu şi Bacsinszky.

"După meci, mi-a spus că a fost foarte emoţionată de coregrafie şi de cum a primit-o lumea. Important este că ea e bine şi pentru mâine. Mi-a spus că a avut emoţii la început şi sper ca mâine să am succes", a adăugat Lupescu.

În final, Lupescu a mărturisit că are un program încărcat: "Am program destul, nu vă fie frică! Totul e OK, mi-a făcut mare plăcere să vin astăzi, să susţin echipa. Şi le doresc succes în continuare!".

Simona Halep, locul I WTA, a învins-o, sâmbătă, cu scorul de 6-3, 1-6, 6-1, pe Viktorija Golubic, locul 115 WTA, în primul meci al întâlnirii România - Elveţia, din barajul pentru Grupa Mondială a Cupei Federaţiei, care se desfăşoară la Cluj-Napoca. În al doilea meci al întâlnirii, Irina Begu, locul 38 WTA, a învins-o, cu scorul de 6-4, 6-1, pe Timea Bacsinszky, locul 46 WTA, iar România conduce cu 2-0 întâlnirea cu Elveţia din barajul pentru Grupa Mondială a Cupei Federaţiei.