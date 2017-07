Ce doare mai tare: Eliminarea de la Wimbledon sau eşecul de la Roland Garros? Simona Halep a răspuns la această întrebare

Halep a pierdut finala de la Roland Garros, în faţa Jelenei Ostapenko şi a fost eliminată în sferturi la Wimbledon, de Johanna Konta.

Întrebată ieri care dintre cele două eliminări e mai dureroasă, Simona a răspuns: "E la fel ca întotdeauna când pierd, mă simt frustrată. Dar eşecul de azi nu e mai dureros decât eşecul din finala French Opena. Pozitiv e că am jucat atât de bine după dezamăgirea de la French Open. Am fost din nou în stare să lupt până la sfârşit. Am jucat bine, deci jocul meu e acolo unde trebuie”

Sursa: treizecizero.ro