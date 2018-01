Ce crede marele Boris Becker despre Simona Halep: „Asta spune totul despre ea“

Înaintea primului turneu de Grand Slam al anului, Boris Becker a vorbit şi despre Simona Halep, întrebat fiind dacă e susprins să o vadă pe prima poziţie în lume. „Nu e o surpriză, Simona Halep a fost mereu la uşa numărului unu mondial. Ar fi trebuit să câştige la French Open, a fost o finală tristă pentru ea, la US Open a avut ghinion să joace cu Şarapova din primul tur, dar ea a fost mereu acolo. Simona este mai scundă decât celelalte, trebuie să muncescă mult mai mult şi asta spune totul despre ea şi despre ambiţia ei. Face o echipă perfectă cu Darren Cahill, e foarte consistentă, şi-a îmbunătăţit mult jocul de la an la an, s-a maturizat“, spune Boris Becker, de şase ori câştigător de Grand Slam.

Germanul îl creditează pe Federer cu cele mai mari şanse de a se impune pe tabloul masculin, iar la fete consideră că nu e o favorită certă, de vreme ce Serena nu va participa la Australian Open.

Turneul de Grand Slam de la Melbourne se joacă în perioada 15-28 ianuarie şi va fi transmis în direct de EuroSport. Simona Halep este favorita numărul unu de pe tabloul feminin de simplu.

