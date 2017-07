Becali, aproape să dea lovitura vieţii în materie de transferuri. Un club i-ar putea pune pe masă 30 de milioane de euro!

"Am primit astăzi o ofertă de la o echipă, vrea cinci jucători. Au întrebat: «Câţi bani vrei pe fiecare?» «30 de milioane costă toţi cinci dacă vrei să-i iei». Sunt cei mai buni", a spus Becali la Digi Sport.

Gigi Becali nu a negat atunci când moderatorul emisiunii Fotbal Club a pronunţat numele Alibec, Tănase şi Budescu. Dimpotrivă, el a spus atunci că printre cei doriţi se numără şi Enache: "Îl vor şi pe Enache. Este o echipă cu un patron care are bani. Nu e echipă mare, dar care vrea să facă repede performanţă. Pe cuvântul meu de onoare că nu mi-a spus echipa. Cinci jucători vrea, şi i-am zis domne' 30 de milioane, atâta vreau, că-mi ia aproape toţi atacanţii. Acum cinci ore am primit oferta. De fapt oferta nu e încă o ofertă făcută, le-am făcut eu o ofertă, a mea e serioasă, ei au zis că vor cei cinci jucători, să le fac un preţ la fiecare şi eu am zis că nu le fac preţ la fiecare, îi vând pe toţi cu 30 de milioane. Dar chiar dacă-i vând cu atât tot îmi pare rău", a mai spus finanţatorul FCSB, conform News.ro. Becali a precizat că deocamdată nu crede în "ofertă", însă a adăugat că oficialii clubului în cauză trebuie să dea un răspuns într-o săptămână. "Le-am zis într-o săptămână să dea răspunsul".